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    Адаптер Wi-Fi USB

    PTA128/00
    • Оцените возможности Smart TV без использования проводов Оцените возможности Smart TV без использования проводов Оцените возможности Smart TV без использования проводов
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      Адаптер Wi-Fi USB

      PTA128/00

      Оцените возможности Smart TV без использования проводов

      С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 499.00грн
      Найти похожие продукты

      Адаптер Wi-Fi USB

      Оцените возможности Smart TV без использования проводов

      С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

      Оцените возможности Smart TV без использования проводов

      С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 499.00грн
      Найти похожие продукты

      Адаптер Wi-Fi USB

      Оцените возможности Smart TV без использования проводов

      С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

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        Адаптер Wi-Fi USB

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        • для телевизоров Philips

        Высокоскоростное соединение благодаря беспроводному адаптеру 802.11N

        Высокоскоростное соединение благодаря беспроводному адаптеру 802.11n. Скорость до 5 раз выше по сравнению с обычным адаптером Wi-Fi 802.11g. Разработан на основе спецификаций WiFi 802.11n.

        Безопасное беспроводное подключение с помощью шифрования WPA2

        Шифрование WPA2 для сохранения конфиденциальности и безопасного подключения

        Беспроводная установка plug and play с помощью WPS

        Подключение WPS Wi-Fi для простой установки "plug and play" на телевизоре

        Широкий радиус действия беспроводной сети благодаря 2 встроенным антеннам

        Оцените богатый выбор интерактивных сервисов благодаря двум USB-адаптерам Philips стандарта Wi-Fi для Smart TV. Просто установите адаптер в USB-разъем на боковой панели телевизора и подключите телевизор к домашней сети. Две встроенные антенны гарантируют широкий радиус действия домашней беспроводной сети.

        Наслаждайтесь просмотром фотографий и фильмов и слушайте музыку на ТВ

        Вы сможете передавать фотографии, музыку и фильмы, сохраненные на смартфоне, планшетном или настольном ПК, и воспроизводить их на большом экране.

        Управляйте телевизором без использования проводов с помощью смартфона или клавиатуры

        Управляйте телевизором наиболее простым и удобным способом. Для управления Smart TV без использования проводов просто подключите беспроводную клавиатуру или воспользуйтесь смартфоном или планшетным ПК.

        Технические характеристики

        • Размеры

          Вес продукта
          0,02  кг
          Вес, включая упаковку
          0,11  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          29 x 82 x 14 мм
          Глубина коробки
          20  миллиметра
          Высота коробки
          210  миллиметра
          Ширина коробки
          135  миллиметра

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Силиконовое основание

        • Связанные изделия

          Совместим с
          _PFL32x8 (Европа)

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Силиконовое основание

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