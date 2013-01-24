Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах