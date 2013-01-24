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    ТВ-камера

    PTA317/00
    • Общайтесь по Skype™ на своем ТВ Общайтесь по Skype™ на своем ТВ Общайтесь по Skype™ на своем ТВ
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      ТВ-камера

      PTA317/00

      Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

      Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 1,299.00грн

      ТВ-камера

      Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

      Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

      Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

      Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 1,299.00грн

      ТВ-камера

      Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

      Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

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      ТВ-камера

      Итого:

      Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

      Совершайте голосовые и видеозвонки прямо из своей гостиной

      • для телевизоров Philips

      Бесплатная видеосвязь в прямом эфире

      Пользуйтесь бесплатной связью через Skype на телевизоре Smart TV Philips. Просто подсоедините камеру к USB-разъему телевизора и подключите телевизор к Интернету. Выполните простые инструкции на экране и общайтесь через видеочат с родными и друзьями в режиме реального времени.

      Выполняйте телефонные звонки в любую точку мира по выгодным тарифам

      Пользователи Skype могут звонить друг другу бесплатно, но знаете ли вы, что с телевизора можно также звонить на телефонные номера в любую точку мира по выгодным тарифам? Эта камера для ТВ Philips передает высококачественный звук при помощи двух встроенных микрофонов.

      Говорите сразу с несколькими людьми с помощью своего телевизора

      Говорите сразу с несколькими людьми с помощью телевизора. Через конференц-связь можно общаться не с одним, а с несколькими пользователями Skype одновременно — позвоните друзьям и обсудите, например, предстоящий ужин.

      Видеообщение при помощи высококачественной камеры для ТВ

      Высококачественная ТВ-камера Philips подходит для всех телевизоров Philips Smart TV Premium и обеспечивает великолепное качество видеоизображения. Наслаждайтесь видеосвязью в высоком качестве на большом телевизоре.

      3-кратное цифровое увеличение гарантирует четкое изображение независимо от вашего положения

      3-кратное цифровое увеличение позволяет регулировать масштаб, независимо от того, на каком расстоянии от телевизора вы сидите. Кроме того, камеру можно сдвигать и панорамировать изображение для наилучшего обзора, даже если телевизор расположен в углу или не напротив дивана.

      Четкая передача голоса на любом расстоянии и в любом помещении

      Камера оснащена технологией обработки звука с подавлением эха, что позволяет снижать эффект эха, улавливаемого встроенными микрофонами. В результате четкость голоса при общении в Skype повышается. Наслаждайтесь отличным качеством звука.

      Универсальное крепление для всех телевизоров Philips Smart TV Premium

      Эта камера подходит для всех телевизоров Philips Smart LED TV с поддержкой Skype — она оснащена простым фиксатором для быстрой установки. Просто подключите камеру к USB-разъему телевизора, выполните пару простых настроек и наслаждайтесь общением в Skype.

      Технические характеристики

      • Функции управления

        Удобство использования
        • 2 направленных микрофона
        • 3-кратное увеличение, панорамирование и наклон*
        • Стандарт Plug & play
        • Универсальный фиксатор для любого ТВ
        • Бесконечная фиксированная фокусировка

      • Размеры

        Вес продукта
        0,12  кг
        Вес, включая упаковку
        0,49  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        105 x 40 x 105 мм
        Глубина коробки
        133  мм
        Высота коробки
        162  мм
        Ширина коробки
        158  мм

      • Связанные изделия

        Совместим с
        • _PFL6xx7 (Eu)
        • _PFL7007 (Eu)
        • _PFL8007 (Eu)
        • _PDL6907
        • 46PFL9707
        • 60PFL9607
        • _PFL5007 (Lat Am)
        • _PFL6007 (Lat Am)
        • _PFL7007 (Lat Am)
        • _PFL3208 (Eu)
        • _PFL4208 (Eu)
        • _PFL4508 (Eu)
        • _PFL5008 (Eu)
        • _PFL6008 (Eu)
        • _PFL3508 (LATAM)
        • _PFL4508 (LATAM)
        • _PFL5008 (LATAM)
        • _PFL5508 (LATAM)
        • _PFL7008 (LATAM)

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          Награды

          • Skype не предназначен для экстренных вызовов: Skype не является заменой обычного телефона и его нельзя использовать для вызова экстренной помощи.
          • Для бесплатных видеозвонков другим пользователям Skype™ ваш телевизор должен быть подключен в Интернету.
          • Функции увеличения, панорамирования и наклона доступны только в телевизорах для Европы и России

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