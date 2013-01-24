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Общайтесь по Skype™ на своем ТВ
Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Общайтесь по Skype™ на своем ТВ
Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах
Общайтесь по Skype™ на своем ТВ
Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Общайтесь по Skype™ на своем ТВ
Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах
ТВ-камера
Итого:
Пользуйтесь бесплатной связью через Skype на телевизоре Smart TV Philips. Просто подсоедините камеру к USB-разъему телевизора и подключите телевизор к Интернету. Выполните простые инструкции на экране и общайтесь через видеочат с родными и друзьями в режиме реального времени.
Пользователи Skype могут звонить друг другу бесплатно, но знаете ли вы, что с телевизора можно также звонить на телефонные номера в любую точку мира по выгодным тарифам? Эта камера для ТВ Philips передает высококачественный звук при помощи двух встроенных микрофонов.
Говорите сразу с несколькими людьми с помощью телевизора. Через конференц-связь можно общаться не с одним, а с несколькими пользователями Skype одновременно — позвоните друзьям и обсудите, например, предстоящий ужин.
Высококачественная ТВ-камера Philips подходит для всех телевизоров Philips Smart TV Premium и обеспечивает великолепное качество видеоизображения. Наслаждайтесь видеосвязью в высоком качестве на большом телевизоре.
3-кратное цифровое увеличение позволяет регулировать масштаб, независимо от того, на каком расстоянии от телевизора вы сидите. Кроме того, камеру можно сдвигать и панорамировать изображение для наилучшего обзора, даже если телевизор расположен в углу или не напротив дивана.
Камера оснащена технологией обработки звука с подавлением эха, что позволяет снижать эффект эха, улавливаемого встроенными микрофонами. В результате четкость голоса при общении в Skype повышается. Наслаждайтесь отличным качеством звука.
Эта камера подходит для всех телевизоров Philips Smart LED TV с поддержкой Skype — она оснащена простым фиксатором для быстрой установки. Просто подключите камеру к USB-разъему телевизора, выполните пару простых настроек и наслаждайтесь общением в Skype.
Функции управления
Размеры
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