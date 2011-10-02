Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме

Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах