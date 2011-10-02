  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Очки для полноэкранного режима для двух игроков

PTA436/00
  • Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме
    -{discount-value}

    Очки для полноэкранного режима для двух игроков

    PTA436/00

    Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме

    Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 449.00грн

    Очки для полноэкранного режима для двух игроков

    Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме

    Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме

    Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 449.00грн

    Очки для полноэкранного режима для двух игроков

    Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме

    Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах

    Добавление аксессуаров

    Очки для полноэкранного режима для двух игроков

    Очки для полноэкранного режима для двух игроков

    Итого:

    Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме

    Максимальное удовольствие от игры

    • для телевизоров с Easy 3D
    Играйте в полноэкранном режиме

    Играйте в полноэкранном режиме

    Обычно в двухмерном режиме каждый игрок видит свое игровое поле только на одной половине экрана. Philips расширяет функциональность телевизоров 3D — теперь каждый игрок может следить за игрой в полноэкранном режиме. Благодаря этим 3D-очкам игрок будет видеть только свое игровое поле в полноэкранном режиме, таким образом оба игрока могут играть вместе на одном телевизоре и получать максимальное удовольствие от игры.

    Легкая конструкция обеспечивает комфорт даже при длительном просмотре

    В очках Easy 3D не используются электронные компоненты и элементы питания. Они отличаются малым весом, поэтому даже при длительном ношении очки не вызовут никакого дискомфорта

    Регулируемая накладка для переносицы для максимального удобства

    Накладки для переносицы этих 3D-очков регулируются, поэтому в них любой человек будет чувствовать себя комфортно. Даже если вы надеваете их одновременно с корректирующими очками, вам гарантирован комфортный просмотр.

    Оптимальный угол поля изображения даже для тех, кто носит очки

    Широкоугольные линзы и легкий изгиб подходят большинству пользователей, включая даже тех, кто носит очки. Дополнительный крючок в верхней части оправы позволяет прикрепить очки Easy 3D к личным очкам пользователя.

    Удобное переключение из полноэкранного в обычный режим

    Двойное нажатие кнопки позволяет легко переключаться между полноэкранным и обычным режимами, чтобы изменить настройки игры или другие параметры удобным способом.

    Предельная четкость и отсутствие мерцания

    Благодаря улучшенному 3D-поляризатору с технологией FPR (Film Pattern Retarder), который полностью встроен телеэкран, в полноэкранном режиме игры для двух участников телевизор создает четкое изображение с минимумом помех и помогает наслаждаться всеми элементами игры.

    • Размеры

      Вес продукта
      0,17  кг
      Глубина коробки
      50  миллиметра
      Высота коробки
      265  миллиметра
      Ширина коробки
      145  миллиметра

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Чехлы из чистящей ткани — 2 шт.
      • Краткое руководство пользователя

    • Связанные изделия

      Совместим с
      всеми телевизорами Philips с пассивной технологией 3D

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Чехлы из чистящей ткани — 2 шт.
    • Краткое руководство пользователя

    Получите поддержку по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        • Только для игр в формате 2D.
        • Убедитесь, что игровая приставка подключена к разъему HDMI телевизора.

        Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

        Подпишитесь на нашу новостную рассылку

        Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

        Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

        Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

        *
        Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
        Что это означает?

        Зарегистрируйтесь
        в MyPhilips

        Эксклюзивные предложения

        Расширенную гарантию на выбранные продукты 

        Полезные советы

        Зарегистрироваться

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

        Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.