Уникальный полноэкранный режим 3D для двух игроков

При использовании активных 3D-очков вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух пользователей. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме. Для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.