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    Активные очки 3D

    PTA519/00
    • 3D-кинотеатр у вас дома! 3D-кинотеатр у вас дома! 3D-кинотеатр у вас дома!
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      Активные очки 3D

      PTA519/00

      3D-кинотеатр у вас дома!

      Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Активные очки 3D

      3D-кинотеатр у вас дома!

      Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

      3D-кинотеатр у вас дома!

      Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Активные очки 3D

      3D-кинотеатр у вас дома!

      Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

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        Активные очки 3D

        Итого:

        3D-кинотеатр у вас дома!

        3D высокого разрешения для полного погружения в действие

        • для телевизоров Philips

        Активная 3D-технология обеспечивает качество Full HD 3D

        Активная 3D-технология позволяет наслаждаться фильмами в формате 3D в превосходном качестве прямо в вашей гостиной. Сверхбыстрый отклик экрана и активные очки обеспечивают реалистичную глубину и невероятно высокое разрешение Full HD.

        Невероятное качество 3D на телевизорах Philips с Full HD 3D и активной 3D-технологией

        Активные 3D-очки гарантируют потрясающее качество Full HD 3D на всех телевизорах с активной 3D-технологией и на телевизорах более ранних моделей Full HD 3D.

        Уникальный полноэкранный режим 3D для двух игроков

        При использовании активных 3D-очков вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух пользователей. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме. Для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.

        Гибкая и легкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт

        Легкие и пластичные материалы настолько приятны на ощупь, что вы вообще забудете о том, что на вас очки.

        Очки можно хранить в защитном чехле

        Защитный чехол позволяет легко и удобно хранить очки.

        Высококонтрастные активные 3D-очки для самых лучших впечатлений от 3D

        Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.

        Технические характеристики

        • Функции управления

          Удобство использования
          • индикация разрядки батареи
          • автовыключение
          • переключатель включения/выключения
          • автоматический режим игры для двух участников

        • Размеры

          Вес продукта
          0,029  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          151 x 160 x 42 мм
          Глубина коробки
          64  мм
          Высота коробки
          40  мм
          Ширина коробки
          160  мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Батарея CR2032 — 1 шт.
          • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
          • руководство пользователя

        • Связанные изделия

          Совместим с
          всеми телевизорами Philips с активной технологией 3D

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарея CR2032 — 1 шт.
        • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
        • руководство пользователя

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Медицинское предупреждение
            • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
            • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
            • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
            • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
            • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.

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