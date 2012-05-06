Другие продукты в комплекте
- Чехол
- Пульт ДУ PV7005
- Кабель USB
- Автокомплект
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере
Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере
Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах
Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере
Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере
Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах
Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.
Этот плеер Philips поддерживает видео формата RMVB, который был разработан компанией Realnetworks™. Обычно этот формат используется для мультимедийного контента; файлы такого формата имеют расширение ".rmvb". Цифровой формат гарантирует высокое качество изображений и намного более качественное видеоизображение. Этот формат отличается идеальным соотношением качества и размера.
Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.
Благодаря видеокамере Philips с разъемом для карты памяти MicroSD вы можете снимать все, что захотите. Небольшие, но вместительные карты памяти micro SD надежно сохранят все видео и фотографии. Крохотный размер также предусматривает возможность взять несколько дополнительных карт памяти с собой. Разъем для карты памяти поддерживает все универсальные карты памяти micro SD, позволяя увеличить объем памяти до 32 ГБ и записывать видео HD в течение 16 часов. Не прерывайте съемку!
Поддержка DivX® позволяет вам наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, а также приобретенными голливудскими фильмами, не покидая гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, запоминающие устройства USB и другие карты памяти, для воспроизведения на устройствах DivX Certified® Philips.
Управлять цифровым фотоальбомом невероятно просто, достаточно одного касания экрана. Полностью сенсорный экран позволяет поворачивать фотографии, с легкостью добавлять или удалять их. Благодаря меню с иконками управлять цифровой фоторамкой Philips просто и удобно, а сенсорный экран делает просмотр еще приятнее.
Изображение/дисплей
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение фотоснимков
Подключения
Звук
Комфорт
Питание
Медианосители
Требования к системе
Аксессуары
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары