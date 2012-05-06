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    Портативный видеоплеер

    PV7005/12
    Общая оценка / 5
    • Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере
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      Портативный видеоплеер

      PV7005/12
      Общая оценка / 5

      Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере

      Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный видеоплеер

      Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере

      Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах

      Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере

      Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный видеоплеер

      Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере

      Наслаждайтесь просмотром фильмов и другими развлечениями с портативным видеоплеером Philips PV7005. Интуитивно понятное управление и навигация на сенсорном экране 7". Воспроизводит практически все форматы цифровых медиафайлов. Смотрите видео на ТВ через HDMI-соединение. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный видеоплеер

        Портативный видеоплеер

        Итого:

        Смотрите видео с комфортом в поездках на видеоплеере

        с сенсорным экраном

        • 17,8 см (7") ЖКД
        • Воспроизведение — 3 ч.
        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

        Воспроизводит видео RMVB

        Воспроизводит видео RMVB

        Этот плеер Philips поддерживает видео формата RMVB, который был разработан компанией Realnetworks™. Обычно этот формат используется для мультимедийного контента; файлы такого формата имеют расширение ".rmvb". Цифровой формат гарантирует высокое качество изображений и намного более качественное видеоизображение. Этот формат отличается идеальным соотношением качества и размера.

        Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото

        Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото

        Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.

        Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов

        Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов

        Благодаря видеокамере Philips с разъемом для карты памяти MicroSD вы можете снимать все, что захотите. Небольшие, но вместительные карты памяти micro SD надежно сохранят все видео и фотографии. Крохотный размер также предусматривает возможность взять несколько дополнительных карт памяти с собой. Разъем для карты памяти поддерживает все универсальные карты памяти micro SD, позволяя увеличить объем памяти до 32 ГБ и записывать видео HD в течение 16 часов. Не прерывайте съемку!

        Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

        Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

        Защитный чехол входит в комплект

        Защитный чехол входит в комплект

        Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX

        Поддержка DivX® позволяет вам наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, а также приобретенными голливудскими фильмами, не покидая гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, запоминающие устройства USB и другие карты памяти, для воспроизведения на устройствах DivX Certified® Philips.

        Полностью сенсорный экран для удобства просмотра

        Управлять цифровым фотоальбомом невероятно просто, достаточно одного касания экрана. Полностью сенсорный экран позволяет поворачивать фотографии, с легкостью добавлять или удалять их. Благодаря меню с иконками управлять цифровой фоторамкой Philips просто и удобно, а сенсорный экран делает просмотр еще приятнее.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          7  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          17,8  см
          Разрешение
          800x480 пикселей
          Сенсорный экран
          Защищенный сенсорный экран
          Формат изображения
          16:9

        • Воспроизведение видео

          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • AVCHD
          • AVI
          • H.263
          • H.264
          • MKV
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4 (только файлы .avi)
          • MPEG4 (AVC)
          • RMVB
          • WMV

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          • WAV
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Поддержка меток ID3
          Название композиции, исполнитель, альбом
          Скорость передачи данных для WMA
          5–192 кбит/с

        • Воспроизведение фотоснимков

          Формат сжатия изображений
          JPEG

        • Подключения

          HDMI
          Mini HDMI
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
          Micro SD
          USB
          Высокоскоростной mini USB

        • Звук

          Встроенные АС
          Да

        • Комфорт

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Обновление встроенной программы
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Функциональные возможности
          Блокировка клавиатуры

        • Питание

          Срок службы аккумулятора
          До 3 часов*
          Тип элемента питания
          • Встроенный аккумулятор
          • Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да, через USB

        • Медианосители

          Встроенная память (ОЗУ)
          4 ГБ

        • Требования к системе

          Операционная система ПК
          Windows XP (SP3 или более поздней версии)/ Vista/ 7

        • Аксессуары

          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Входящие в комплект аксессуары
          Краткое руководство пользователя
          Чехол
          Чехол используется для защиты, а также в качестве подставки
          Пульт ДУ
          Тонкий пульт ДУ
          Кабель USB
          Кабель USB используется передачи файлов и зарядки

        • Габариты изделия

          высота
          11,6  см
          ширина
          18,4  см
          Глубина
          1,3  см
          Вес
          0,297  кг

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Тип упаковки
          Макетная
          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          5,3  см
          ширина
          24,4  см
          Глубина
          18,7  см
          Вес брутто
          0,84  кг
          Вес нетто
          0,67  кг
          Вес упаковки
          0,17  кг
          EAN
          87 12581 61184 2

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          5
          Длина
          28  см
          ширина
          25  см
          высота
          19,6  см
          Вес брутто
          4,43  кг
          Вес нетто
          3,35  кг
          Вес упаковки
          1,08  кг
          GTIN
          1 87 12581 61184 9

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Чехол
        • Пульт ДУ PV7005
        • Кабель USB
        • Автокомплект

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              • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
              • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
              • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
              • RMVB является зарегистрированным товарным знаком либо товарным знаком корпорации RealNetworks, Inc.

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