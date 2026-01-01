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Все серии

  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины

OneBladeСменное лезвие

QP240/50

4.7
| (46) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Подравнивание и бритье волосков любой длины
Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины
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Philips OneBlade – выбор №11

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Этот продукт

OneBlade Сменное лезвие

OneBlade
Сменное лезвие

1 999,00 ₴

  • OneBlade

    OneBlade
    Плавающее лезвие OneBlade 360

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1999,00 ₴

1999,00 ₴

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Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивание и бритье волосков любой длины

  • Подравнивание, создание контуров и бритье

  • 4 оригинальных лезвия

  • Для всех моделей OneBlade

  • Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.

Для всех моделей OneBlade

Для всех моделей OneBlade

Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Лезвие, которое прослужит вам долго

Лезвие, которое прослужит вам долго

Надежное лезвие из нержавеющей стали прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья. Когда на лезвии появится индикатор замены, его эффективность будет снижена. В таком случае рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

46

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

4
2

01/01/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Супер леза! Орігінальні! Нам дуже подобається. Рекомендую!

Этот отзыв про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт

Этот отзыв про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт

18/08/2025

Україна

Україна

Приємно вражений якістю

Я просто в захваті від цих змінних лез OneBlade QP225/50! Моя шкіра надзвичайно чутлива, і раніше я завжди відчував подразнення після гоління. Але з цими лезами такого зовсім немає – шкіра залишається гладенькою, без почервонінь . Це справжній порятунок для мене, і я однозначно рекомендую їх усім, хто має схожі проблеми!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

17/08/2025

Україна

Україна

Леза без подразнень

Лезами дуже задоволений, легко голить, без подразнень і порізів! Користуюсь довго, маю чутливу шкіру. Рекомендую!

Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.