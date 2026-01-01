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Этот продукт
OneBlade
Сменное лезвие
1 999,00 ₴
OneBlade
Плавающее лезвие OneBlade 360
1 199,00 ₴
1999,00 ₴
1999,00 ₴
Подравнивание, создание контуров и бритье
4 оригинальных лезвия
Для всех моделей OneBlade
Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.
Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Надежное лезвие из нержавеющей стали прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья. Когда на лезвии появится индикатор замены, его эффективность будет снижена. В таком случае рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья
4.7
из 5
46
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Alise23
01/01/2026
Україна
Проверенный покупатель
Супер леза! Орігінальні! Нам дуже подобається. Рекомендую!
Этот отзыв про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт
Этот отзыв про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт
Wolf_86
18/08/2025
Україна
Часть акции
Приємно вражений якістю
Я просто в захваті від цих змінних лез OneBlade QP225/50! Моя шкіра надзвичайно чутлива, і раніше я завжди відчував подразнення після гоління. Але з цими лезами такого зовсім немає – шкіра залишається гладенькою, без почервонінь . Це справжній порятунок для мене, і я однозначно рекомендую їх усім, хто має схожі проблеми!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
Кокос28
17/08/2025
Україна
Часть акции
Леза без подразнень
Лезами дуже задоволений, легко голить, без подразнень і порізів! Користуюсь довго, маю чутливу шкіру. Рекомендую!
Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
Этот отзыв про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.