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  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Простое подравнивание и бритье волосков любой длины

OneBladeПлавающее лезвие OneBlade 360

QP420/50

4.8
| (468) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Простое подравнивание и бритье волосков любой длины
Инновационное лезвие 360 движется во всех направлениях, адаптируясь под контуры вашего лица. Конструкция обеспечивает постоянный контакт с кожей. С легкостью подравнивайте и сбривайте волоски в труднодоступных местах, выполняя минимальное количество движений с максимальным комфортом.
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Philips OneBlade – выбор №11

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Этот продукт

OneBlade Плавающее лезвие OneBlade 360

OneBlade
Плавающее лезвие OneBlade 360

1 199,00 ₴

  • OneBlade

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Сбривает щетину, не повреждая кожу

Простое подравнивание и бритье волосков любой длины

  • Подравнивание, создание контуров и бритье

  • 2 лезвия 360

  • Упаковка из переработанной бумаги**

  • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*

Инновационное лезвие 360

Инновационное лезвие 360

Перемещается во всех направлениях для постоянного контакта с кожей и оптимальной эффективности даже при бритье труднодоступных участков.

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Philips OneBlade — это новый революционный гибридный электростанок для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.

Для всех моделей OneBlade

Для всех моделей OneBlade

Совместимо со всеми продуктами OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

468

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

09/07/2025

Україна

Україна

Наконец то в 56 лет, закончились мучения со станками, гелями и раздражением. Доволен как слон. Единственное так и не понял, сколько его заряжать? На сайте пишут - 45 хв роботи / 4 години зарядки. А еще ниже пишут в характеристиках - заряджання 8 годин для повного заряджання. QP2724/23 Так сколько его правильно заряжать?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face

14/12/2022

Україна

Україна

Удобный,отлично справляется со щетиной

Купила мужу на подарок,муж в восторге. Нет раздражений,отлично выбривает, движения можно делать в любом направлении и никаких порезов,безопастный. Можно использовать триммер как спенкой или просто сухое бритьё. Это самый лучший триммер что был у мужа.

Плюсы

Без раздражений и порезов

Минусы

Не нашли

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face

21/02/2021

Україна

Україна

Полезный прибор

Гладко сбривает , как для триммера. Очень лёгкий как станок.

Плюсы

Бреет гладко

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade

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      Примечания

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      2. Где доступны производства