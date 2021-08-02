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  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
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  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины

-25% на лезвие OneBlade

Больше не доступен

OneBladeЛезвия с насадками для тела

QP610/50

5
| (32) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Подравнивание и бритье волосков любой длины
Электростанок Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В этот комплект для замены входит одно лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все.
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Philips OneBlade – выбор №11

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивание и бритье волосков любой длины

  • Подравнивание, создание контуров и бритье

  • 1 оригинальное лезвие для тела + 1 комплект Body

  • Для всех моделей OneBlade

  • Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Philips OneBlade — это новый революционный гибридный электростанок для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.

Для всех моделей OneBlade

Для всех моделей OneBlade

Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Лезвие, которое прослужит вам долго

Лезвие, которое прослужит вам долго

Надежное лезвие из нержавеющей стали прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья. Когда на лезвии появится индикатор замены, его эффективность будет снижена. В таком случае рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

32

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/08/2021

Україна

Україна

Гостре лезо

подразнення, не має порізів. Користуюсь три місяці через день, леза як нові. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

31/07/2021

Україна

Україна

Хорошие лезвия

Очень классные лезвия которые остаются острыми до 4 месяцев использования и подходят до всех ручек OneBlade

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

31/07/2021

Україна

Україна

Цена хорошая

Отличные лезвия и хорошая цена. Всегда есть в наличии.

Плюсы

Цена

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.