Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Подравнивание, создание контуров и бритье
1 оригинальное лезвие для тела + 1 комплект Body
Для всех моделей OneBlade
Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
Philips OneBlade — это новый революционный гибридный электростанок для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.
Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Надежное лезвие из нержавеющей стали прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья. Когда на лезвии появится индикатор замены, его эффективность будет снижена. В таком случае рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья
5.0
из 5
32
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Dimonchic-)))
02/08/2021
Україна
Часть акции
Гостре лезо
подразнення, не має порізів. Користуюсь три місяці через день, леза як нові. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Elina99
31/07/2021
Україна
Часть акции
Хорошие лезвия
Очень классные лезвия которые остаются острыми до 4 месяцев использования и подходят до всех ручек OneBlade
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Nastya7658
31/07/2021
Україна
Часть акции
Цена хорошая
Отличные лезвия и хорошая цена. Всегда есть в наличии.
Плюсы
Цена
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.