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Все серии

  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

Больше не доступен

OneBlade ProЭлектростанок Philips OneBlade Pro

QP6530/15

4.4
| (120) Отзывы | 85% рекомендуют этот продукт

1 награда

Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Pro — это революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.
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Philips OneBlade – выбор №11

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

  • Литий-ионный аккумулятор

  • Гребень для подравнивания, 12 установок

  • Для влажного и сухого бритья

  • Индикатор батареи

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду, эффективно сбреет даже длинные волосы.

Точное подравнивание

Точное подравнивание

Подравнивайте щетину до оптимальной длины. Philips OneBlade поставляется с высокоточным гребнем с 12 установками длины, которые позволят создавать образ с щетиной необходимой длины.

Создавайте четкие контуры

Создавайте четкие контуры

Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image AWARD-3112060

Отзывы

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4.4

из 5

120

Отзывы

85%

рекомендуют этот продукт

20/11/2022

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Стильный универсальный триммер

[Employee of philipsglobal] Класный прибор! Мне понравилось как он быстро и качественно бреет бороду. Всего за пару минут сбривает всю бороду. Можно даже с пенкой бриться. Благодаря насадке можно подстригать бороду на различную длинну. А можно и по телу пройтись со специальными насадками, которые есть в комплекте.

Плюсы

Красивый, качественный триммер, на аккамуляторе, долго держит заряд.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade Pro 360 QP6541/15 Электростанок Face + Body

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade Pro 360 QP6541/15 Электростанок Face + Body

07/06/2021

Україна

Україна

За свою стоимость достойный девайс

За свою стоимость достойный девайс. Хороший функционал. Чаще всего использую как стайлер для бороды, но и волосы на теле подравнивает быстро и качественно. Плюсом стала водонепроницаемость, можно при желании побриться даже в душе. Не разу не пожалел о покупке.

Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело

Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело

16/05/2021

Україна

Україна

Удобно в использовании

Универсальный девайс, пользуюсь пару месяцев уже и очень доволен. Удобно выставлять нужную длину, 5мм для бороды, прокрутил и уже бреешь тело практически под ноль, можно прямо в душе, ведь тример водонепроницаемый

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade Pro QP6550/15 Электростанок Philips OneBlade Pro. Лицо + Тело

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.