Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Face + Body
Цена магазина Philips
Итого:
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Подравнивайте бороду с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и полноценной бороды. Подравнивайте волосы на теле в любом направлении с помощью специальной насадки-гребня для тела (3 мм).
Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!
Система OneBlade не раздражает кожу на лице или теле даже при бритье против роста волос, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже как традиционные лезвия. В комплект входит два лезвия — для лица и для тела.
Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.
Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.
Универсальная насадка-гребень для точного подравнивания позволяет выбрать длину от 0,4 до 10 мм. Вам гарантировано качественное подравнивание до нужной длины.
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает простое и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.
OneBlade водонепроницаем, поэтому его очень легко очищать — достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — на сухую или на влажную кожу, с пеной или без.
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 120 минут автономной работы после 1 часа зарядки.
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание