Двусторонний триммер: 32 и 15 мм для идеальной точности

Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.