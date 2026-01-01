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  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

StyleShaverводонепроницаемый стайлер и бритва

QS6140/32

1 награда

Создай свой стиль

Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье.

Посмотреть все преимущества

Стайлинг, подравнивание и бритье — все функции в одном устройстве

Создай свой стиль

  • Pro

Триммер для бороды с 12 установками длины — от 0,5 до 10 мм

Триммер для бороды с 12 установками длины — от 0,5 до 10 мм

Полноразмерный (32 мм) триммер Philips для бороды и щетины с 12 регулируемыми установками длины от 0,5 мм до 10 мм позволит с легкостью выбрать нужную настройку. Поверните колесико для фиксации нужной установки длины. Надежный и безопасный для кожи металлический триммер с закругленными краями обеспечивает точное и ровное подравнивание.

Двусторонний триммер: 32 и 15 мм для идеальной точности

Двусторонний триммер: 32 и 15 мм для идеальной точности

Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.

Двойная бритва с триммером сбривает даже самые жесткие волоски

Двойная бритва с триммером сбривает даже самые жесткие волоски

Двойная бритвенная сетка позволяет с легкостью сбривать щетину вокруг бороды и даже на шее. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волосы, а 2 плавающие сетки обеспечивают гладкое бритье на остальных участках лица.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения