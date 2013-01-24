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Beardtrimmer series 7000

Вакуумный триммер для бороды

QT4050/32
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  • Удобное и простое решение для стайлинга бороды Удобное и простое решение для стайлинга бороды Удобное и простое решение для стайлинга бороды
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    Beardtrimmer series 7000 Вакуумный триммер для бороды

    QT4050/32
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобное и простое решение для стайлинга бороды

    Этот триммер для бороды с вакуумной системой обеспечивает превосходное качество подравнивания. Встроенная вакуумная система собирает срезанные волоски. Отличный результат — меньше хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Beardtrimmer series 7000 Вакуумный триммер для бороды

    Удобное и простое решение для стайлинга бороды

    Этот триммер для бороды с вакуумной системой обеспечивает превосходное качество подравнивания. Встроенная вакуумная система собирает срезанные волоски. Отличный результат — меньше хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное и простое решение для стайлинга бороды

      благодаря новой вакуумной системе

      • Установки длины 1 мм
      • Самозатачивающиеся лезвия
      • 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
      • Встроенная вакуумная система
      18 настроек длины от 1 до 18 мм

      18 настроек длины от 1 до 18 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Прозрачная камера для срезанных волос для визуального контроля над процессом

      Прозрачная камера для срезанных волос для визуального контроля над процессом

      Прозрачная камера для срезанных волос позволяет вовремя очистить камеру при заполнении.

      Гребень повторяет контуры лица для чистого и аккуратного подравнивания

      Гребень повторяет контуры лица для чистого и аккуратного подравнивания

      Гибкий направляющий гребень повторяет каждый контур лица, гарантируя равномерное, быстрое и удобное подравнивание.

      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.

      Ножи, не требующие обслуживания

      Ножи, не требующие обслуживания

      Лезвия остаются острыми и не требуют смазки, благодаря чему устройство всегда готово к использованию.

      Мощный литий-ионный аккумулятор для оптимального расхода электроэнергии

      Мощный литий-ионный аккумулятор для оптимального расхода электроэнергии

      Изделие оснащено мощным литий-ионный аккумулятором с функцией быстрой зарядки, позволяющей использовать изделие 50 минут после 8 часов зарядки.

      Вакуумная система собирает срезанные волосы

      Вакуумная система собирает срезанные волосы

      Встроенный вакуумный контейнер собирает срезанные волоски в процессе стрижки, сохраняя ванную в чистоте.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Количество установок длины
        18
        Диапазон настроек длины
        от 1 до 18  миллиметра
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 1  миллиметра
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Тип гребня
        Гибкость головки
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта

      • Удобство использования

        Вакуумная система
        Для сбора волос
        Кольцо настройки
        Удобная настройка длины
        Безопасные настройки длины
        Да
        Индикатор зарядки
        2 светодиодных индикатора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        50 минут
        Использование
        Проводной/беспроводной
        Время зарядки
        8 часов

      • Дизайн

        Отделка
        Черные боковые панели
        Удобная ручка
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стили
        • Короткая борода
        • Длинная борода

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