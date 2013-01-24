Удобное и простое решение для стайлинга бороды
Этот триммер для бороды с вакуумной системой обеспечивает превосходное качество подравнивания. Встроенная вакуумная система собирает срезанные волоски. Отличный результат — меньше хлопот! Узнать обо всех преимуществах
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Удобное и простое решение для стайлинга бороды
Этот триммер для бороды с вакуумной системой обеспечивает превосходное качество подравнивания. Встроенная вакуумная система собирает срезанные волоски. Отличный результат — меньше хлопот! Узнать обо всех преимуществах
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Прозрачная камера для срезанных волос позволяет вовремя очистить камеру при заполнении.
Гибкий направляющий гребень повторяет каждый контур лица, гарантируя равномерное, быстрое и удобное подравнивание.
Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.
Лезвия остаются острыми и не требуют смазки, благодаря чему устройство всегда готово к использованию.
Изделие оснащено мощным литий-ионный аккумулятором с функцией быстрой зарядки, позволяющей использовать изделие 50 минут после 8 часов зарядки.
Встроенный вакуумный контейнер собирает срезанные волоски в процессе стрижки, сохраняя ванную в чистоте.
Режущая система
Удобство использования
Система питания
Дизайн
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