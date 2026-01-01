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Больше не доступен
R03L4F/97
Лучшая батарейка для слаботочных устройств
Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ.
Тип AAA
Хлорид цинка
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий и ртуть.
Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.
Технология высококачественных цинково-хлоридных элементов гарантирует длительность срока их службы при использовании в устройствах с низким энергопотреблением.
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