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Больше не доступен

LongLifeБатарея

R03L4F/97

Лучшая батарейка для слаботочных устройств

Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ.

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Лучшая батарейка для слаботочных устройств

  • Тип AAA

  • Хлорид цинка

Цинково-карбоновые батареи Philips не содержат вредных тяжелых металлов

Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий и ртуть.

Цветная маркировка облегчает определение размеров батарей

Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.

Технология цинково-хлоридных элементов гарантирует длительное использование

Технология высококачественных цинково-хлоридных элементов гарантирует длительность срока их службы при использовании в устройствах с низким энергопотреблением.

Технические характеристики

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