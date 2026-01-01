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Больше не доступен
RQ111/50
Подчеркните свой стиль
Съемный стайлер для бороды станет отличным дополнением для бритвы Philips SensoTouch или электробритвы arcitec и поможет создать любой образ на ваш выбор.
Насадка SmartClick
5 настроек длины щетины
Гребень для бороды и усов позволяет поддерживать нужную длину бороды (до 5 мм).
Всего два простых действия, и бритва превращается в триммер. 1. Снимите бритвенную головку. 2. Установите стайлер для бороды.
Для точного подравнивания просто снимите гребень, и вы получите компактный триммер с установкой длины 0,5 мм.
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