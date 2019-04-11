КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Снимок одного продукта

Больше не доступен

Бритвенный блок

RQ12/40

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

Посмотреть все преимущества

Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения