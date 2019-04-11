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Больше не доступен
Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок