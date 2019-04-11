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За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
UltraTrack
Сменный блок
Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.
Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок