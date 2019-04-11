КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

бритвенные головки

RQ12/50

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Поддерживайте идеальный результат

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

Посмотреть все преимущества

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Поддерживайте идеальный результат

  • UltraTrack

  • Сменный блок

Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

Бритвы с системой Super Lift&Cut

Бритвы с системой Super Lift&Cut

Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения