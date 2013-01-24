Подходит для большинства типов волос и кожи

Прибор Philips Lumea Prestige прост в использовании, эффективно и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии IPL, Philips Lumea не подходит для удаления седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и пигментами, содержащимися в коже.