Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа не менее чем на 3 месяца*
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы в удобное для себя время могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома.
Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится как минимум на 85 % меньше. После первых 4 сеансов раз в 2 недели вы увидите желанные результаты. Для поддержания гладкости кожи просто повторяйте процедуру каждые 4 недели. После 8 таких процедур вы уже сможете наслаждаться идеально гладкой кожей как минимум 3 месяца*.
Прибор Philips Lumea Prestige прост в использовании, эффективно и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии IPL, Philips Lumea не подходит для удаления седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и пигментами, содержащимися в коже.
Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.
С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок и виски) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.
Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи.
Благодаря дополнительному световому фильтру прибор можно использовать для удаления волос над верхней губой, на подбородке, щеках и других чувствительных участках лица.
Насадка для линии бикини для эффективного удаления волос в области бикини. Как правило, на этом участке растут более густые и толстые волосы, чем на ногах.
В бесплатном приложении Lumea вы сможете получить уникальные индивидуализированные рекомендации по удалению волос с помощью фотоэпилятора IPL. Приложение станет вашим наставником, чтобы вы смогли правильно и максимально эффективно использовать Lumea. Приложение составляет персональный график сеансов для каждой зоны и дает полезные рекомендации и советы. Вам остается лишь регулярно заходить в приложение, чтобы получать все уведомления или напоминания.
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