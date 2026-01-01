Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса под названием "Интенсивный световой импульс" (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием 1500 человек.