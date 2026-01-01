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Больше не доступен
SC2001/01
Предотвращает повторный рост волос
Система удаления волос Philips Lumea предотвращает повторное появление волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.
Только для тела
Обработка голеней занимает 15 минут
Срок службы <gt/>100 000 световых импульсов
Беспроводной режим
Philips Lumea мягко удаляет волосы при помощи технологии светового импульса (IPL), воздействующего на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост прекращается. Регулярное проведение фотоэпиляции гарантирует идеальную гладкость кожи надолго.
Проведенные нами клинические исследования показали, что после двух сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается. Оптимальный результат достигается после четырех-пяти процедур при выполнении процедуры раз в две недели. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру каждые 4–6 недель — интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса под названием "Интенсивный световой импульс" (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием 1500 человек.
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