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Больше не доступен

LumeaСистема удаления волос IPL

SC2001/01

1 награда

Предотвращает повторный рост волос

Система удаления волос Philips Lumea предотвращает повторное появление волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

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Система удаления волос IPL: гладкая кожа день за днем

Предотвращает повторный рост волос

  • Только для тела

  • Обработка голеней занимает 15 минут

  • Срок службы <gt/>100 000 световых импульсов

  • Беспроводной режим

Гладкая кожа каждый день

Гладкая кожа каждый день

Philips Lumea мягко удаляет волосы при помощи технологии светового импульса (IPL), воздействующего на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост прекращается. Регулярное проведение фотоэпиляции гарантирует идеальную гладкость кожи надолго.

Эффективная эпиляция без усилий

Эффективная эпиляция без усилий

Проведенные нами клинические исследования показали, что после двух сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается. Оптимальный результат достигается после четырех-пяти процедур при выполнении процедуры раз в две недели. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру каждые 4–6 недель — интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса под названием "Интенсивный световой импульс" (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием 1500 человек.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение AWARD-612375

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  • • Ранний доступ к Черной пятнице