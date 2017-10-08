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Больше не доступен

VisaPure EssentialУстройство для очищения лица

SC5275/10

5

| (9) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.

Посмотреть все преимущества

В 10 раз более эффективное очищение*

Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи

  • Технология DualMotion

  • Очищение

  • 2 насадки для очищения, чехол

  • 2 настройки интенсивности

В 10 раз более эффективное очищение для чистой и гладкой кожи

В 10 раз более эффективное очищение для чистой и гладкой кожи

Благодаря новой технологии Philips VisaPure Essential вы можете очищать кожу с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.

Уникальное сочетание вращения и вибрации

Уникальное сочетание вращения и вибрации

Насадка вибрирует и вращается. Вертикальные пульсирующие движения бережно очищают кожу от загрязнений, отмерших клеток и остатков макияжа, а вращательные движения удаляют загрязнения и обеспечивают более глубокое очищение. Четкие движения щетинок делают процедуру эффективной и приятной.

1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

1-минутная программа (таймер) для обработки всех зон на лице.

Лицо можно условно поделить на три зоны. Интеллектуальный таймер каждый раз приостанавливает работу прибора, сигнализируя о необходимости перехода к следующему участку. По завершении программы очистки лица, которая длится 1 минуту, прибор автоматически выключается.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-961301

Отзывы

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5.0

из 5

9

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/10/2017

Україна

Україна

Отличное очищение кожи

Щёточкой пользуюсь 3-й месяц. Несмотря на очень нужную щетину , щеточка отлично очищает кожу . После применения ощущение очень -очень чистого (до хруста) лица. Не травмирует, не раздражает кожу . Очень рекомендую .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица

22/09/2017

Україна

Україна

Рекомендую

Спасибо Philips за подобные продукты. Очень довольна результатом. Насадка и в правду очень мягкая, но очищает на все 100%. Пользуюсь регулярно - забыла что такое "забитые поры". Очень красивый и продуманный дизайн. Отлична функция - использование в душе - не боится воды.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица

19/09/2017

Україна

Україна

Отличный продукт

Пользуюсь уже месяц щёточкой , очень довольна! Кожа чистая и цвет выравнялся , очищение 100 %. Оригиналый дизайн , компактная , можно брать с собой в путешевствия .

Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица

Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Бережное воздействие, как при очищении вручную — при этом в 10 раз более эффективный результат. По сравнению с процедурой снятия макияжа вручную.