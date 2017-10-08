Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Эффективное очищение для мягкой и сияющей кожи
Благодаря новой технологии очищения кожи лица Philips VisaPure Essential вы сможете заботиться о коже с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.
Технология DualMotion
Очищение
2 насадки для очищения, чехол
2 настройки интенсивности
Благодаря новой технологии Philips VisaPure Essential вы можете очищать кожу с комфортом и без лишних усилий. Бережное очищение для мягкой и сияющей кожи.
Насадка вибрирует и вращается. Вертикальные пульсирующие движения бережно очищают кожу от загрязнений, отмерших клеток и остатков макияжа, а вращательные движения удаляют загрязнения и обеспечивают более глубокое очищение. Четкие движения щетинок делают процедуру эффективной и приятной.
Лицо можно условно поделить на три зоны. Интеллектуальный таймер каждый раз приостанавливает работу прибора, сигнализируя о необходимости перехода к следующему участку. По завершении программы очистки лица, которая длится 1 минуту, прибор автоматически выключается.
Награды
5.0
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
СтанишевскаяЯна
08/10/2017
Україна
Отличное очищение кожи
Щёточкой пользуюсь 3-й месяц. Несмотря на очень нужную щетину , щеточка отлично очищает кожу . После применения ощущение очень -очень чистого (до хруста) лица. Не травмирует, не раздражает кожу . Очень рекомендую .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица
Darina
22/09/2017
Україна
Рекомендую
Спасибо Philips за подобные продукты. Очень довольна результатом. Насадка и в правду очень мягкая, но очищает на все 100%. Пользуюсь регулярно - забыла что такое "забитые поры". Очень красивый и продуманный дизайн. Отлична функция - использование в душе - не боится воды.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица
Вита
19/09/2017
Україна
Отличный продукт
Пользуюсь уже месяц щёточкой , очень довольна! Кожа чистая и цвет выравнялся , очищение 100 %. Оригиналый дизайн , компактная , можно брать с собой в путешевствия .
Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица
Этот отзыв про VisaPure Essential SC5275/10 Устройство для очищения лица
Бережное воздействие, как при очищении вручную — при этом в 10 раз более эффективный результат. По сравнению с процедурой снятия макияжа вручную.