КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Emotional Benefit Photograph
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Emotional Benefit Photograph
  • Фотография продукта с принадлежностями

Больше не доступен

Philips AventНабор для кормления новорожденных

SCD271/00

Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

В подарочный набор Philips Avent SCD271/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета.

Посмотреть все преимущества

Меньше колик**

Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*

  • Классика

В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока

В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.

Не содержит бисфенола-A

Не содержит бисфенола-A

Это изделие не содержит бисфенола-A

Изогнутая насадка для зубной щетки и монолитный кончик

Изогнутая насадка для зубной щетки и монолитный кончик

Специально изогнутая насадка-щетка и литая ручка подходят для тщательной очистки любых типов бутылочек, сосок и других принадлежностей для кормления.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, питающиеся из бутылочек Philips Avent, вели себя спокойнее по сравнению с детьми, которые питались из обычных бутылочек. (Исследование проводилось в 2008 году, в Лондоне, в Институте детского здоровья.)

  2. Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.