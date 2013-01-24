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Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
В подарочный набор Philips Avent SCD271/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
В подарочный набор Philips Avent SCD271/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета. Узнать обо всех преимуществах
Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
В подарочный набор Philips Avent SCD271/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает успокоить ребенка, особенно ночью*
В подарочный набор Philips Avent SCD271/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета. Узнать обо всех преимуществах
Набор для кормления новорожденных
Цена магазина Philips
Итого:
В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.
Это изделие не содержит бисфенола-A
Специально изогнутая насадка-щетка и литая ручка подходят для тщательной очистки любых типов бутылочек, сосок и других принадлежностей для кормления.
Уникальная антиколиковая система состоит из соски Philips Avent и соединительного кольца, благодаря которым воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша, что способствует нормализации пищеварения.*
Мягкие ортодонтические соски пустышек учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
В процессе кормления уникальный клапан соски сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.*
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи
Бутылочка
В комплект входят:
Особенности
Функции
Удобство использования
Функции