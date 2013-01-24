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    Philips Avent

    Набор для кормления новорожденных

    SCD290/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Естественный способ кормления из бутылочки Естественный способ кормления из бутылочки Естественный способ кормления из бутылочки
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      Philips Avent Набор для кормления новорожденных

      SCD290/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Естественный способ кормления из бутылочки

      В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Набор для кормления новорожденных

      Естественный способ кормления из бутылочки

      В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Естественный способ кормления из бутылочки

      В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор для кормления новорожденных

      Естественный способ кормления из бутылочки

      В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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        Набор для кормления новорожденных

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Естественный способ кормления из бутылочки

        Набор: бутылочка, соска и пустышка

        • Natural
        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

        Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

        Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

        Эргономичная форма для максимального комфорта

        Эргономичная форма для максимального комфорта

        Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

        Ортодонтические пустышки

        Ортодонтические пустышки

        Мягкие ортодонтические соски пустышек учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.

        Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

        Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

        Новая бутылочка Philips Avent Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Anti-Colic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

        Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

        Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

        Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

        Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

        Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

        Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

        Бутылочки не содержат бисфенол-A*

        Бутылочки не содержат бисфенол-A*

        Новые бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из полипропилена (материала, не содержащего бисфенол-A*).

        Технические характеристики

        • Бутылочка

          Материал
          Не содержит бисфенол-А*
          Этап
          0–6 месяцев

        • В комплект входят:

          Детская бутылочка
          4  шт.
          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко
          Бутылочка
          • Не содержит бисфенол-А*
          • полипропилен
          Соска
          • Не содержит бисфенол-А*
          • силикон

        • Особенности

          Можно стерилизовать
          Да
          Щеточка для бутылочек и сосок
          1  шт.
          Пустышка серии "Классика"
          1  шт.

        • Функции

          Антиколиковый клапан
          Новая система против колик

        • Удобство использования

          Использование бутылочки
          • Легко держать
          • Легко собирать
          • Легко чистится

        • Функции

          Захват соски
          • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
          • Естественный захват соски
          Соска
          • Ультрамягкая и гибкая соска
          • Уникальные "лепестки"

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