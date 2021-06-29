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  • Естественный способ кормления из бутылочки
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  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки
  • Естественный способ кормления из бутылочки

Больше не доступен

Philips AventНабор для кормления новорожденных

SCD290/01

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Естественный способ кормления из бутылочки
В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.
Посмотреть все преимущества

Набор: бутылочка, соска и пустышка

Естественный способ кормления из бутылочки

  • Natural

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Незамінний при годуванні сумішшю

Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!

Плюсы

Якість, ціна!

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого

01/10/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Все необхідне для годування- пляшки, щіточка, навіть пустушка. Набір не дешевий, але вартий того. З часом не втратив зовнішній вигляд, не пожовтів, ні зтерся.

Плюсы

Якість

Минусы

Ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого

30/09/2020

Україна

Україна

Любов з 2006 року

Користуемся такими плашечками и сосками з трома дітьми в період з 2006 по 2020 роки. Прекрасна якість. Доступність в цні. Доступно для покупки як в магазинах так і в аптеках.

Плюсы

доступність в магазинах

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого

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