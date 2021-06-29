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Больше не доступен
Natural
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Vaschcenko8547
29/06/2021
Україна
Незамінний при годуванні сумішшю
Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!
Плюсы
Якість, ціна!
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого
Mari.ya2020
01/10/2020
Україна
Рекомендую
Все необхідне для годування- пляшки, щіточка, навіть пустушка. Набір не дешевий, але вартий того. З часом не втратив зовнішній вигляд, не пожовтів, ні зтерся.
Плюсы
Якість
Минусы
Ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого
Osin6
30/09/2020
Україна
Любов з 2006 року
Користуемся такими плашечками и сосками з трома дітьми в період з 2006 по 2020 роки. Прекрасна якість. Доступність в цні. Доступно для покупки як в магазинах так і в аптеках.
Плюсы
доступність в магазинах
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD290/01 Набір для новонародженого