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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventНабор для кормления новорожденных Natural

SCD301/01

3
| (2) Отзывы
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
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Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • Набор для кормления новорожденных

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Ультрамягкая соска имитирует форму груди

Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

4
3
2

20/08/2020

Україна

Україна

Незамінима річ для новородженого.

Незамінима річ для новородженого. Дуже чудовий виріб. Вибір став незлегким через багату різноманітність на нашому ринку. Прочитавши дуже багато інформації вирішила буду купувати лише саме AVENT від PHILIPS. Дуже вдячна за якісну продукцію. В мене двоє дітей з невеликою різницею в часі і обом я купувала лише цей набір. Тому що він просто пречудовий, має велику кількість переваг, а саме: ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, що дуже важливо для мам, які працюють і при цьому не відмовляються від природного годування, антиколікова система і ще дуже важливо, що всі соски та бутилочки підходять один до одного та для молоковідсмокчувачів Philips. Дуже незамінима річ для малюків та їх матусь. Вважаю, що це необхідна і важлива річ для новороджених малюків та малюків по старше))!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural

30/12/2019

Україна

Україна

Не подходит для новорождённых

Поток 1 который создан специально для новорождённых очень быстрый, ребёнок давится. Работа клапана вообще не понятна, воздух все равно попадает. Плюс только - разметка хорошо видна на бутылочках. Пустышка симпатичная и лёгкая но, оставляет красный по контуру на лице у ребёнка. Единственное, что понравилось это щетка.

Плюсы

Качественная щётка для мытья

Минусы

Поток 1 для новорождённого слишком быстрый

Этот отзыв про SCD301/01 Набор для кормления новорожденных Natural

Этот отзыв про SCD301/01 Набор для кормления новорожденных Natural

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      Примечания

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.