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Больше не доступен
SCD301/01
Набор для кормления новорожденных
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.
3.0
из 5
2
Отзывы
Yasi86
20/08/2020
Україна
Незамінима річ для новородженого.
Незамінима річ для новородженого. Дуже чудовий виріб. Вибір став незлегким через багату різноманітність на нашому ринку. Прочитавши дуже багато інформації вирішила буду купувати лише саме AVENT від PHILIPS. Дуже вдячна за якісну продукцію. В мене двоє дітей з невеликою різницею в часі і обом я купувала лише цей набір. Тому що він просто пречудовий, має велику кількість переваг, а саме: ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, що дуже важливо для мам, які працюють і при цьому не відмовляються від природного годування, антиколікова система і ще дуже важливо, що всі соски та бутилочки підходять один до одного та для молоковідсмокчувачів Philips. Дуже незамінима річ для малюків та їх матусь. Вважаю, що це необхідна і важлива річ для новороджених малюків та малюків по старше))!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural
Oka37wed
30/12/2019
Україна
Не подходит для новорождённых
Поток 1 который создан специально для новорождённых очень быстрый, ребёнок давится. Работа клапана вообще не понятна, воздух все равно попадает. Плюс только - разметка хорошо видна на бутылочках. Пустышка симпатичная и лёгкая но, оставляет красный по контуру на лице у ребёнка. Единственное, что понравилось это щетка.
Плюсы
Качественная щётка для мытья
Минусы
Поток 1 для новорождённого слишком быстрый
Этот отзыв про SCD301/01 Набор для кормления новорожденных Natural
Этот отзыв про SCD301/01 Набор для кормления новорожденных Natural
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.