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SCD465/10
Родительский блок с аккумулятором
Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Аналоговая радионяня
итого
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Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Мягкий свет успокаивает ребенка
Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.
Минимальные помехи от других устройств
Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились.
Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.
Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание
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