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    Philips Avent

    Аналоговая радионяня

    SCD480/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша
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      Philips Avent Аналоговая радионяня

      SCD480/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Аналоговая радионяня

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Аналоговая радионяня

      Вы просто слышите малыша

      Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

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        Аналоговая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вы просто слышите малыша

        Раб. диап. до 200 м

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Минимальные помехи от других устройств

        Минимальные помехи от других устройств

        Непрерывность связи

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • Аксессуары

          Батарейки
          Нет

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          Да

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