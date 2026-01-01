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Больше не доступен

Philips AventАналоговая радионяня

SCD481/00

Вы просто слышите малыша

Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.

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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Раб. диап. до 200 м

Вы просто слышите малыша

Минимальные помехи от других устройств

Минимальные помехи от других устройств

Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту

Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 