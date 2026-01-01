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Больше не доступен
SCD481/00
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
Минимальные помехи от других устройств
Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту
Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.