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Необходимая каждой маме связь с малышом
Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Необходимая каждой маме связь с малышом
Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах
Необходимая каждой маме связь с малышом
Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Необходимая каждой маме связь с малышом
Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах
Цифровая видеоняня
Цена магазина Philips
Итого:
Система инфракрасного ночного видения автоматически включается в темноте
* Рабочий диапазон в помещении — до 30 метров, вне помещения — до 150 метров
Возможность крепления детского блока на стену для выбора оптимального положения
Резервный аккумулятор в блоке ребенка позволяет оставаться на связи в случае сбоя питания
Родительский блок с аккумулятором для удобства при перемещении по дому
Чтобы убаюкать малыша, вы можете выбрать колыбельную дистанционно
Мягкий свет ночника поможет успокоить малыша
Если малыш заплачет, экран и звук включатся автоматически
Особенности
Комфорт
Тюнер/прием/передача