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    Philips Avent

    Цифровая видеоняня

    SCD603/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Необходимая каждой маме связь с малышом Необходимая каждой маме связь с малышом Необходимая каждой маме связь с малышом
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      Philips Avent Цифровая видеоняня

      SCD603/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Необходимая каждой маме связь с малышом

      Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Цифровая видеоняня

      Необходимая каждой маме связь с малышом

      Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах

      Необходимая каждой маме связь с малышом

      Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая видеоняня

      Необходимая каждой маме связь с малышом

      Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах

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        Цифровая видеоняня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Необходимая каждой маме связь с малышом

        Возможность слышать и видеть малыша из любой комнаты дома

        • Цветной экран 2,4"
        Автоматическая система инфракрасного ночного видения

        Автоматическая система инфракрасного ночного видения

        Система инфракрасного ночного видения автоматически включается в темноте

        Диапазон до 150 метров*

        Диапазон до 150 метров*

        * Рабочий диапазон в помещении — до 30 метров, вне помещения — до 150 метров

        Возможность крепления детского блока на стену

        Возможность крепления детского блока на стену

        Возможность крепления детского блока на стену для выбора оптимального положения

        Резервный аккумулятор на случай сбоев в электросети

        Резервный аккумулятор в блоке ребенка позволяет оставаться на связи в случае сбоя питания

        Родительский блок с аккумулятором

        Родительский блок с аккумулятором для удобства при перемещении по дому

        Выбирайте колыбельные дистанционно

        Чтобы убаюкать малыша, вы можете выбрать колыбельную дистанционно

        Мягкий свет ночника

        Мягкий свет ночника поможет успокоить малыша

        Режим включения по звуку голоса

        Если малыш заплачет, экран и звук включатся автоматически

        Технические характеристики

        • Особенности

          # Языки
          1
          Этап
          • Беременность
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          Автоматический выбор канала
          Да
          Цифровая технология видеонаблюдения
          Да
          ЖК-видеоэкран
          цветной, 2,4"
          Источник питания
          220–240  В
          Диапазон до
          150 м
          Автоматический выбор канала
          Да
          Perfect Clear Sound
          Да
          Световая индикация звука
          5x
          Зарядки хватает на всю ночь
          Да
          Индикатор и оповещение о низкой зарядке
          Да
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Индикатор и оповещение о наличии соединения
          Да
          Индикация уровня звука
          Да
          Отключение и регулировка звука
          Да
          Стиль меню
          Текст
          Голосовое включение экрана
          Да
          Функция ночного видения с автоматическим управлением
          Да
          Управление яркостью
          Да
          Резервное питание от батарей
          Да
          Колыбельные
          Да
          Ручной родительский блок
          Да
          Родительский блок с аккумулятором
          Да
          Ремешок на шею
          Да
          Крепление на стене
          Да
          Ночник
          Да

        • Комфорт

          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Источник питания
          • 120 В (США)
          • 110—240 В (Бразилия)
          Ночник
          Да
          Регулировка громкости
          Да
          Крепление на стене
          Да
          Индикаторы громкости
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          2,4 ГГц
          Инструкция по эксплуатации
          Да
          Клипса для крепления к поясу
          Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.
          Краткое руководство пользователя
          Да

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