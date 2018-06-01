Philips Avent SCD620 — надежный и безопасный способ наблюдения за малышом в любое время. Превосходное качество звучания обеспечивает надежную связь, а четкое изображение на ЖК-дисплее 2,7" позволяет устанавливать соединение даже ночью.
Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно
Все необходимое в одной покупке
Цена комплекта
Пропустить
Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:
Добавление аксессуаров
этот продукт
- {discount-value}
Baby monitor
Цифровая видеоняня
итого
recurring payment
Ваш малыш под контролем и днем, и ночью
Надежность и безопасность: технология A-FHSS
Надежность и безопасность (A-FHSS)
Цветной экран 2,7 дюйма
Детские колыбельные, обратная связь
Надежное конфиденциальное соединение благодаря технологии FHSS
Уникальная система сопряжения гарнитуры для надежной, конфиденциальной связи с ребенком. Новая адаптивная технология FHSS (расширение спектра со скачкообразной перестройкой частоты) позволяет минимизировать помехи.
Рабочий диапазон до 300 метров*
Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*.
Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения
Удобный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 10 часов, обеспечивает свободу перемещений.
Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню
Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.
Экран 2,7" с высоким разрешением — четкое изображение благодаря системе ночного видения
Малыш под контролем и днем, и ночью: система инфракрасного ночного видения автоматически включается с наступлением темноты и обеспечивает непревзойденную четкость. Вы можете наблюдать за спящим ребенком благодаря широкому цветному экрану 2,7" с высоким разрешением.
Благодаря высокому качеству звука вы всегда будете слышать малыша
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Кристально чистое звучание позволяет не только наблюдать за малышом, но и слышать его в любое время.
Энергосберегающий режим ECO с индикацией соединения
Включите режим ECO для снижения энергопотребления, когда малыш отдыхает. Уникальный индикатор соединения позволит следить за статусом подключения к детскому блоку. В режиме ECO отключается передача аудио и видео, а соединение между блоками восстанавливается при обнаружении звука в комнате малыша.
Светодиодные индикаторы показывают, что устройство подключено и находится в рабочем диапазоне
Вы всегда будете знать о состоянии подключения и рабочем диапазоне видеоняни. Если прибор находится за пределами рабочего диапазона или разряжен, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда были на связи с малышом.
Приятные колыбельные успокоят вашего малыша
Нет ничего лучше тихой колыбельной песни, чтобы успокоить неугомонного малыша. Находясь в любой комнате дома, выберите одну из пяти мелодий, под которую ваш малыш быстро заснет.
Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.
Эта функция позволяет настроить чувствительность микрофона на детском блоке. Уровень чувствительности микрофона определяет звуки, на которые будет реагировать детский блок: например, вы сможете услышать плач ребенка, но не отдельные звуки.
Тюнер/прием/передача
Диапазон частот
2,4 ГГц
Комфорт
Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
Да
Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
Да
Индикатор питания
Да
Индикатор заряда аккумулятора
Да
Регулировка громкости
Да
Настройки чувствительности
Да
Крепление на стене
Да
Мощность
Источник питания
100–240 В/50–60 Гц
Особенности
Цифровая технология видеонаблюдения
Да, адаптивная технология FHSS
# Языки
Английский
Регулируемая чувствительность к звуку
Да
ЖК-видеоэкран
2,7", цветной
Регулируемый угол просмотра
Да
Совместимость: Android, IOS, планшеты
Нет
Режим передачи звука
Да
Автоматическая система инфракрасного ночного видения
Да
Детский блок работает и от сети, и от батареек
Только работа от сети
Детский блок: резервное питание от батарей
Нет
Родительский блок: время работы от батареек
До 10 часов
Клипса для крепления к поясу
Да
Управление яркостью
Да
Мягкий свет ночника
Нет
Стиль меню
Значки
Цифровое масштабирование и перемещение
Нет
Энергосберегающий режим ECO
Режим ECO с индикацией подключения
Переносной, с аккумулятором
Да (родительский блок)
Рабочий диапазон в помещении
50 м
Индикация соединения и рабочего диапазона
Да
Индикатор низкого уровня заряда / потери соединения
Да
Колыбельные
Да, 5 шт.
Зарядка Mini USB
Да
Рабочий диапазон вне помещения
300 м
Надежность и безопасность
Да, адаптивная технология FHSS
Функция обратной связи
Да
Датчик температуры
Нет
Режим вибрации
Нет
Голосовое включение экрана
Да (режим VOX)
Родительский блок работает как от сети, так и от батареек
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.