Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам

Вы всегда будете знать о состоянии подключения и рабочем диапазоне видеоняни. Если прибор находится за пределами рабочего диапазона или разряжен, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда были на связи с малышом.