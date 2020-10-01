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    • Ваш малыш под контролем и днем, и ночью Ваш малыш под контролем и днем, и ночью Ваш малыш под контролем и днем, и ночью
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      Philips Avent Baby monitor Цифровая видеоняня

      SCD831/52

      Ваш малыш под контролем и днем, и ночью

      Philips Avent SCD831 — надежный и безопасный способ наблюдения за малышом в любое время. Превосходное качество звучания обеспечивает надежную связь, а четкое изображение на ЖК-дисплее 2,7" позволяет устанавливать соединение даже ночью.

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      Philips Avent Baby monitor Цифровая видеоняня

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      Baby monitor
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      Baby monitor

      Цифровая видеоняня

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      Ваш малыш под контролем и днем, и ночью

      Надежность и безопасность: технология A-FHSS

      • Надежность и безопасность (A-FHSS)
      • Цветной экран 2,7 дюйма
      • Детские колыбельные, обратная связь
      Надежное конфиденциальное соединение благодаря технологии FHSS

      Надежное конфиденциальное соединение благодаря технологии FHSS

      Уникальная система сопряжения гарнитуры для надежной, конфиденциальной связи с ребенком. Новая адаптивная технология FHSS (расширение спектра со скачкообразной перестройкой частоты) позволяет минимизировать помехи.

      Рабочий диапазон до 300 метров*

      Рабочий диапазон до 300 метров*

      Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*.

      Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения

      Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения

      Удобный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 10 часов, обеспечивает свободу перемещений.

      Говорите с ребенком из любой комнаты

      Говорите с ребенком из любой комнаты

      Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

      Экран 2,7" с высоким разрешением — четкое изображение благодаря системе ночного видения

      Малыш под контролем и днем, и ночью: система инфракрасного ночного видения автоматически включается с наступлением темноты и обеспечивает непревзойденную четкость. Вы можете наблюдать за спящим ребенком благодаря широкому цветному экрану 2,7" с высоким разрешением.

      Благодаря высокому качеству звука вы всегда будете слышать малыша

      Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Кристально чистое звучание позволяет не только наблюдать за малышом, но и слышать его в любое время.

      Энергосберегающий режим ECO с индикацией соединения

      Включите режим ECO для снижения энергопотребления, когда малыш отдыхает. Уникальный индикатор соединения позволит следить за статусом подключения к детскому блоку. В режиме ECO отключается передача аудио и видео, а соединение между блоками восстанавливается при обнаружении звука в комнате малыша.

      Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам

      Вы всегда будете знать о состоянии подключения и рабочем диапазоне видеоняни. Если прибор находится за пределами рабочего диапазона или разряжен, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда были на связи с малышом.

      Приятные колыбельные успокоят вашего малыша

      Нет ничего лучше тихой колыбельной песни, чтобы успокоить неугомонного малыша. Находясь в любой комнате дома, выберите одну из пяти мелодий, под которую ваш малыш быстро заснет.

      Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

      Эта функция позволяет настроить чувствительность микрофона на детском блоке. Уровень чувствительности микрофона определяет звуки, на которые будет реагировать детский блок: например, вы сможете услышать плач ребенка, но не отдельные звуки.

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        2,4 ГГц

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Настройки чувствительности
        Да
        Крепление на стене
        Да

      • Мощность

        Источник питания
        100–240 В/50–60 Гц

      • Особенности

        Цифровая технология видеонаблюдения
        Да, адаптивная технология FHSS
        Регулируемая чувствительность к звуку
        Да
        ЖК-видеоэкран
        2,7", цветной
        Регулируемый угол просмотра
        Да
        Совместимость: Android, IOS, планшеты
        Нет
        Автоматическая система инфракрасного ночного видения
        Да
        Режим передачи звука
        Да
        Детский блок работает и от сети, и от батареек
        Только работа от сети
        Детский блок: резервное питание от батарей
        Нет
        Родительский блок: время работы от батареек
        До 10 часов
        Клипса для крепления к поясу
        Да
        Управление яркостью
        Да
        Мягкий свет ночника
        Нет
        Стиль меню
        Значки
        Цифровое масштабирование и перемещение
        Нет
        Энергосберегающий режим ECO
        Режим ECO с индикацией подключения
        Переносной, с аккумулятором
        Да (родительский блок)
        Рабочий диапазон в помещении
        50 м
        Индикация соединения и рабочего диапазона
        Да
        Индикатор низкого уровня заряда / потери соединения
        Да
        Колыбельные
        Да, 5 шт.
        Зарядка Mini USB
        Да
        Рабочий диапазон вне помещения
        300 м
        Надежность и безопасность
        Да, адаптивная технология FHSS
        Функция обратной связи
        Да
        Датчик температуры
        Нет
        Режим вибрации
        Нет
        Голосовое включение экрана
        Да (режим VOX)
        Родительский блок работает как от сети, так и от батареек
        Да

      Badge-D2C

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      • Рабочий диапазон видеоняни зависит от окружающих условий и наличия помех.
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