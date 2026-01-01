Всегда рядом с малышом

От повседневных дел до проверки в ночное время — видеоняня Philips Avent предлагает яркий дисплей 4,5", целые сутки работы от аккумулятора, двустороннее аудио и режим ночного видения. Не нужно подключать через Интернет — пользуйтесь прямым и безопасным подключением.