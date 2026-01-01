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SCD863/26
Всегда рядом с малышом
От повседневных дел до проверки в ночное время — видеоняня Philips Avent предлагает яркий дисплей 4,5", целые сутки работы от аккумулятора, двустороннее аудио и режим ночного видения. Не нужно подключать через Интернет — пользуйтесь прямым и безопасным подключением.
Дополнительно -15% за регистрацию
Экран высокого разрешения 4,5"
Камера HD
Сертификат кибербезопасности DEKRA
Подключение без Интернета
Потратьте время, пока малыш спит, на свои собственные потребности — если решите посмотреть, как он там, вы всегда сможете глянуть яркое, цветное видео из детской. Экран высокой четкости 4,5" поможет ощущать связь с малышом.
При слабом освещении HD-камера автоматически переключается в режим ночного видения, чтобы вы всегда могли видеть малыша в кадре. Хотите увидеть, как он улыбается во сне? Включите 4-кратный зум.
Наша видеоняня сертифицирована DEKRA — это значит, что устройство соответствует строжайшим стандартам по безопасности, и вашему общению с малышом ничего не угрожает.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.