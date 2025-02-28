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    • Все невидимое сделать видимым — для вашего спокойствия Все невидимое сделать видимым — для вашего спокойствия Все невидимое сделать видимым — для вашего спокойствия
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      Avent Premium Connected Baby Monitor Подключено

      SCD971/26

      Все невидимое сделать видимым — для вашего спокойствия

      Встречайте устройство Philips Avent Premium Connected. Легко проверяйте, спит ли ваш малыш, а также отслеживайте частоту его дыхания с SenseIQ — следите за малышом на родительском блоке с дисплеем 5" или в приложении Baby Monitor+, а также пользуйтесь функцией "расшифровки" детского плача.

      Avent Premium Connected Baby Monitor Подключено

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      Premium Connected Baby Monitor
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      Premium Connected Baby Monitor

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      Все невидимое сделать видимым — для вашего спокойствия

      Носимое устройство SenseIQ с отслеживанием сна и дыхания

      • Отслеживание сна и частоты дыхания
      • Родительский блок работает без Wi-Fi
      • Распознает и расшифровывает детский плач
      • Подключайтесь откуда угодно через приложение
      • Видеоняня Full HD
      Устройство с отслеживанием сна и дыхания без ношения

      Устройство с отслеживанием сна и дыхания без ношения

      Мгновенно просматривайте состояние сна и частоту дыхания вашего малыша без необходимости в подключении дополнительного аксессуара. Наша технология отслеживания без носимых устройств анализирует миллионы пикселей каждую секунду и заметит любое движение. Затем она преобразует данные в актуальные сведения о состоянии сна и частоте дыхания. Комфорт для ребенка и спокойствие для вас.

      Трансляция высокой четкости днем и ночью даже без Wi-Fi

      Трансляция высокой четкости днем и ночью даже без Wi-Fi

      Наш родительский блок с HD-экраном 5" поможет следить за тем, что делает малыш, — как дома, так и на улице. Выходите во двор и ни о чем не беспокойтесь благодаря зоне покрытия 400 м* и стабильному подключению даже без Wi-Fi. Четкое видео днем и ночью, а также состояние сна— здесь есть все необходимое для вашего спокойствия.

      Защитит ваши личные сведения

      Защитит ваши личные сведения

      Будьте уверены в том, что подключение к сети является безопасным, благодаря системе Secure Connect. Она использует несколько зашифрованных каналов связи между детским и родительским блоками, а также приложением, обеспечивая защиту всех данных и изображений.

      Поможет понять, почему плачет ваш малыш

      Поможет понять, почему плачет ваш малыш

      Хотите понять, о чем хочет сообщить малыш? Может быть, он устал, у него газы, он хочет кушать, ему некомфортно или ему что-то не нравится? Оцените бесплатный доступ к приложению в течение первых 3 месяцев** и получите дополнительную помощь в уходе за новорожденным.

      Уверенность всегда и везде

      Уверенность всегда и везде

      И дома, и на улице с нашим приложением Baby Monitor+вы сможете всегда следить за состоянием ребенка в детской комнате и обеспечить его благополучие. Смотрите HD-трансляцию, следите за состоянием сна и частотой дыхания, а также получайте помощь с расшифровкой детского плача.

      Наблюдайте за каждым покачиванием и слушайте каждое хихиканье

      Наблюдайте за каждым покачиванием и слушайте каждое хихиканье

      Оцените четкий видеопоток из детской днем и ночью благодаря камере Full HD на детском блоке, оснащенной ночным видением. Даже когда вы на работе или решите посмотреть на малыша перед сном, вы сможете увидеть происходящее в детской во всех деталях.

      Крепление камеры на кроватку или на стену

      Крепление камеры на кроватку или на стену

      Детский блок нашей видеоняни безопасно крепится к кроватке или стене с помощью универсального крепления. Мы создали его специально с учетом безопасности, чтобы малыш не смог дотянуться до кабелей и самого детского блока. Все это при поддержании оптимального качества видеозаписи и отслеживания состояния сна и частоты дыхания.

      Следите за расписанием сна вашего малыша

      Следите за расписанием сна вашего малыша

      Наша премиальная видеоняня автоматически записывает каждый сеанс сна вашего малыша, чтобы вы могли лучше понимать, когда он обычно спит, а когда бодрствует. Статистика за последние 30 дней в виде удобных графиков поможет понять, как меняется режим сна вашего ребенка.

      Комфорт с колыбельными, белым шумом и успокаивающими звуками

      Комфорт с колыбельными, белым шумом и успокаивающими звуками

      Создайте уютную обстановку для малыша с помощью спокойной музыки, успокаивающих звуков природы или белого шума. От пения садовых птиц до классических колыбельных и даже записей вашего собственного голоса — наша видеоняня позволяет воспроизводить нужные композиции для быстрого убаюкивания малыша.

      Идеальная обстановка для крепкого сна

      Идеальная обстановка для крепкого сна

      Детский блок оснащен встроенным ночником и градусником, чтоб в комнате всегда стояла нужная температура и было достаточно светло. Ночником можно управлять с помощью родительского блока или в приложении. А если в детской станет слишком тепло или холодно, вы получите персонализированные уведомления.

      Одновременно слушайте малыша и говорите с ним

      Одновременно слушайте малыша и говорите с ним

      Успокойте малыша звуком своего голоса и одновременно с этим слушайте, что происходит в детской. Наша функция двусторонней передачи звука позволит легко успокоить ребенка, не заходя к нему в комнату.

      До 12 часов непрерывной работы без подзарядки***

      До 12 часов непрерывной работы без подзарядки***

      Наш родительский блок обеспечит до 12 часов работы без подзарядки***, чтобы вам было легко следить за тем, что делает ваш малыш. И днем, и ночью.

      • Особенности

        Режимы подключения
        Прямое подключение (peer-to-peer) и Wi-Fi
        Диапазон мобильного подключения
        Без ограничения, требуется подключение к Интернету
        Диапазон родительского / детского блока
        До 400 метров на улице и 50 метров в помещении
        Разрешение камеры детского блока
        Full HD 1080p
        Размер экрана родительского блока
        Цветной ЖК-экран 5"
        Разрешение родительского блока
        1280*720
        Функция "Ночное видение"
        Да, автоматически
        Увеличить
        Да, цифровой зум и поворот
        Комнатный термометр
        Да, вкл. оповещения
        Ночник
        Да, вкл. таймер
        Обратная связь
        Да, Talk Back (одновременно говорите и слушайте)
        Записывайте свои звуки
        Да, через приложение
        Приложение для телефона (приложение)
        Philips Avent Baby Monitor+
        Операционные системы (приложение)
        iOS 11 и выше, Android 6 и выше
        Колыбельные, успокаивающие звуки и белый шум
        • Да, вкл. таймер
        • 5 колыбельных
        • 5 успокаивающих звуков
        • 5 видов белого шума
        Отслеживание частоты дыхания
        Да, на родительском блоке и в приложении
        Отслеживание сна
        Да, на родительском блоке и в приложении
        Расшифровка детского плача
        Да, на родительском блоке и в приложении
        Автоматический дневник сна
        Да

      • Комфорт

        Видеорежим
        Да
        Режим передачи звука
        Да
        Режим ECO
        Да, режим энергосбережения
        Приватный режим
        Да, подключение только через родительский и детский блоки
        Фоновое отслеживание (только приложение)
        Да, вы будете слышать ребенка, если телефон заблокирован или используются другие приложения
        Оповещения
        Да, низкий заряд; потеря соединения; температура; звук; датчик движения
        Крепление на стене
        Да
        Установка
        Да, 2 в 1 и можно закрепить на кроватке

      • Питание / передача

        Источник питания детского блока
        Только работа от сети
        Источник питания родительского блока
        От аккумулятора и от сети
        Время работа родительского блока от аккумулятора
        12 часов в экорежиме
        Источник питания
        • Адаптер AC/DC 5 В 1 А
        • Вход: 100–240 В/50/60 Гц
        Диапазон частот
        2,4 ГГц

      • В комплект входят:

        Детский блок
        1 шт.
        Родительский блок
        1 шт.
        Установка
        1 шт.
        Чехол
        1 шт.

      • Поддержка ПО

        Обновления ПО
        Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.
        Расшифровка детского плача
        • Бесплатно в течение 3 месяцев после активации
        • Расшифровка детского плача предоставляется Zoundream™. Применяются условия и положения

      Badge-D2C

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      • Видеоняня Philips Avent Premium Connected не является медицинским устройством. Приложение Philips Avent Baby Monitor+ не является медицинским приложением.
      • *До 400 метров на улице и 50 метров в помещении.
      • **Бесплатно в течение 3 месяцев после активации. Расшифровка детского плача предоставляется Zoundream™. Применяются условия и положения.
      • ***В экорежиме при полном заряде аккумулятора.
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