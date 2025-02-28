Трансляция высокой четкости днем и ночью даже без Wi-Fi

Наш родительский блок с HD-экраном 5" поможет следить за тем, что делает малыш, — как дома, так и на улице. Выходите во двор и ни о чем не беспокойтесь благодаря зоне покрытия 400 м* и стабильному подключению даже без Wi-Fi. Четкое видео днем и ночью, а также состояние сна— здесь есть все необходимое для вашего спокойствия.