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SCD973/26
Все невидимое сделать видимым — для вашего спокойствия
Встречайте устройство Philips Avent Premium Connected. Легко проверяйте, спит ли ваш малыш, а также отслеживайте частоту его дыхания с SenseIQ — следите за малышом на родительском блоке с дисплеем 5" или в приложении Baby Monitor+, а также пользуйтесь функцией "расшифровки" детского плача.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Мгновенно просматривайте состояние сна и частоту дыхания вашего малыша без необходимости в подключении дополнительного аксессуара. Наша технология отслеживания без носимых устройств анализирует миллионы пикселей каждую секунду и заметит любое движение. Затем она преобразует данные в актуальные сведения о состоянии сна и частоте дыхания. Комфорт для ребенка и спокойствие для вас.
Хотите понять, о чем хочет сообщить малыш? Может быть, он устал, у него газы, он хочет кушать, ему некомфортно или ему что-то не нравится? Оцените бесплатный доступ к приложению в течение первых 3 месяцев** и получите дополнительную помощь в уходе за новорожденным.
Наша премиальная видеоняня автоматически записывает каждый сеанс сна вашего малыша, чтобы вы могли лучше понимать, когда он обычно спит, а когда бодрствует. Статистика за последние 30 дней в виде удобных графиков поможет понять, как меняется режим сна вашего ребенка.
Наш родительский блок с HD-экраном 5" поможет следить за тем, что делает малыш, — как дома, так и на улице. Выходите во двор и ни о чем не беспокойтесь благодаря зоне покрытия 400 м* и стабильному подключению даже без Wi-Fi. Четкое видео днем и ночью, а также состояние сна— здесь есть все необходимое для вашего спокойствия.
Оцените четкий видеопоток из детской днем и ночью благодаря камере Full HD на детском блоке, оснащенной ночным видением. Даже когда вы на работе или решите посмотреть на малыша перед сном, вы сможете увидеть происходящее в детской во всех деталях.
И дома, и на улице с нашим приложением Baby Monitor+вы сможете всегда следить за состоянием ребенка в детской комнате и обеспечить его благополучие. Смотрите HD-трансляцию, следите за состоянием сна и частотой дыхания, а также получайте помощь с расшифровкой детского плача.
Создайте уютную обстановку для малыша с помощью спокойной музыки, успокаивающих звуков природы или белого шума. От пения садовых птиц до классических колыбельных и даже записей вашего собственного голоса — наша видеоняня позволяет воспроизводить нужные композиции для быстрого убаюкивания малыша.
Детский блок оснащен встроенным ночником и градусником, чтоб в комнате всегда стояла нужная температура и было достаточно светло. Ночником можно управлять с помощью родительского блока или в приложении. А если в детской станет слишком тепло или холодно, вы получите персонализированные уведомления.
Детский блок нашей видеоняни безопасно крепится к кроватке или стене с помощью универсального крепления. Мы создали его специально с учетом безопасности, чтобы малыш не смог дотянуться до кабелей и самого детского блока. Все это при поддержании оптимального качества видеозаписи и отслеживания состояния сна и частоты дыхания.
Успокойте малыша звуком своего голоса и одновременно с этим слушайте, что происходит в детской. Наша функция двусторонней передачи звука позволит легко успокоить ребенка, не заходя к нему в комнату.
Наш родительский блок обеспечит до 12 часов работы без подзарядки***, чтобы вам было легко следить за тем, что делает ваш малыш. И днем, и ночью.
Будьте уверены в том, что подключение к сети является безопасным, благодаря системе Secure Connect. Она использует несколько зашифрованных каналов связи между детским и родительским блоками, а также приложением, обеспечивая защиту всех данных и изображений.
Особенности
Комфорт
Питание / передача
В комплект входят:
Поддержка ПО
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