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Больше не доступен
SCF044/27
2 шт.
Быстрый поток
6 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.
Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.
4.0
из 5
3
Отзывы
Lady_A
21/06/2021
Україна
Дуже зручні
Купили ці соски, коли малюк підріс. З цими сосками пити стало легше і зручніше, син швидко пристосувався до змін. Зручно, що в комплекті зразу 2 соски, так як маємо 2 бутилочки.
Плюсы
Якісні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural
kate24242
21/09/2019
Україна
Очень хорошие соски для бутылочек
С рождения пользуемся только бутылочками, сосками и пустышками Avent. Моя дочка другие фирмы даже видеть не хочет! Как только поменяли соски, ребенку стало комфортнее пить, быстрее. Нам все нравится, и рекомендую мамочкам)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural
MartunU
08/05/2023
Україна
Протікає клапан
Через антикольковий клапан витікає каша.вся шия мокра в дитини
Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural
Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011