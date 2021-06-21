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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСоска Natural

SCF044/27

4
| (3) Отзывы
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 2 шт.

  • Быстрый поток

  • 6 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

3

Отзывы

4
3
1

21/06/2021

Україна

Україна

Дуже зручні

Купили ці соски, коли малюк підріс. З цими сосками пити стало легше і зручніше, син швидко пристосувався до змін. Зручно, що в комплекті зразу 2 соски, так як маємо 2 бутилочки.

Плюсы

Якісні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural

21/09/2019

Україна

Україна

Очень хорошие соски для бутылочек

С рождения пользуемся только бутылочками, сосками и пустышками Avent. Моя дочка другие фирмы даже видеть не хочет! Как только поменяли соски, ребенку стало комфортнее пить, быстрее. Нам все нравится, и рекомендую мамочкам)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural

08/05/2023

Україна

Україна

Протікає клапан

Через антикольковий клапан витікає каша.вся шия мокра в дитини

Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural

Этот отзыв про SCF044/27 Соска Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011