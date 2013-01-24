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    Philips Avent

    Соска Natural

    SCF044/27
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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      Philips Avent Соска Natural

      SCF044/27
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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        Соска Natural

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легко сочетать с грудным вскармливанием

        Естественный захват соски

        • 2 шт.
        • Быстрый поток
        • 6 мес.+
        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

        Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

        Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

        Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

        Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

        Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

        Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

        Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

        Доступны соски с разной скоростью потока

        Доступны соски с разной скоростью потока

        В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.

        Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

        Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          6 мес.+

        • Материал

          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А*

        • В комплект входят:

          Мягкая соска с быстрым потоком
          2  шт.

        • Функции

          Антиколиковый клапан
          Да

        • Функции

          Захват соски
          • Естественный захват соски
          • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
          Соска
          Уникальные лепестки для дополнительного комфорта, мягкая и гибкая соска

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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