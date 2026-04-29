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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural
Больше не доступен
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SCF053/17
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Инструкция по эксплуатации
Все (5)
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
В чем отличие оригинальных сосок Natural и Anti-colic от сосок Natural Response?
Зачем нужны отверстия в бутылочке Philips Avent Natural
Philips Avent о микропластике в детских бутылочках (2021)
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается
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