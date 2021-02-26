Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Philips Avent

    Пустышка ultra air

    SCF080/03
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
      -{discount-value}

      Philips Avent Пустышка ultra air

      SCF080/03
      Общая оценка / 5

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка из коллекции Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка из коллекции Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка из коллекции Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка из коллекции Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Пустышка ultra air

        Пустышка ultra air

        Итого:

        Легкая и дышащая пустышка

        Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

        • Позволяет коже малыша дышать
        • 6–18 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Позволяет коже дышать

        Позволяет коже дышать

        Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.

        Разные стили и расцветки

        Разные стили и расцветки

        Коллекция ultra air всегда в тренде. Яркие расцветки помогут вам и малышу весело проводить время, примеряя новые стили.

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.

        Любят дети по всему миру*

        Любят дети по всему миру*

        Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

        • В комплект входят:

          Пустышка ultra air
          2  шт.

        • Аксессуары в комплекте

          Футляр для стерилизации/хранения
          Да

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты

            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.