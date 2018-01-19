Для малышей 0-6 мес. и 6 мес.+
Для малышей 0-6 мес. и 6 мес.+
Иногда малышу просто требуется ваша забота, и действовать нужно быстро. Пустышка Soothie создана для того, чтобы помочь быстро и нежно успокоить малыша: он может сосать палец через отверстие пустышки."
Команда дизайнеров Philips
Соски всех пустышек Philips Avent изготовлены из силикона – идеального материала без вкуса и запаха, который не вступает в реакцию со слюной и поэтому не вызывает аллергии, в отличие от латекса. Пустышки Philips Avent имеют симметричную неслипающуюся соску. В целях гигиены и безопасности заменяйте пустышки каждые 4 недели.
* Philips Avent - №1 рекомендация мам в мире по данным онлайн опроса компании GemSeek Consulting Ltd., проведенного в период с 19.01.2018 по 30.09.2018 в США, Германии, Франции, Великобритании, России, Китае и Италии среди 5659 женщин, пользуются продуктами уходу за ребенком.
** Согласно тестам с участием покупателей, проведенным в США в 2016 году (112 мам).
*** Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг.