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Ключевые слова для поиска

Ортодонтические пустышки Philips Avent

Помогают успокоить вашего малыша
№ 1

О наших пустышках в двух словах

Ортодонтические

Ортодонтические  

Принимает большинство малышей

Принимает большинство малышей

Не содержат бисфенол-А

Не содержат бисфенол-А

Пустышка ultra soft с игрушкой

Надежный друг с первых дней
Пустышка ultra soft с игрушкой - это плюшевая игрушка-животное, к которой присоединена пустышка ultra soft. Игрушка изготовлена из мягкой ткани, а в лапках животного есть специальный наполнитель для развития моторики ребенка и устойчивого закрепления на животике малыша. Игрушку легко отсоединить от пустышки - оба изделия легко очищать.
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Самая мягкая пустышка** для нежной кожи вашего малыша

Ultra Soft

ultra soft

Для малышей 0-6 мес. и 6 мес.+

 

  • Особый гибкий нагубник с технологией FlexiFit оставляет меньше раздражения и следов на нежной коже малыша**
  • Мягкая и бархатистая соска пустышки нравится большинству малышей
  • 96% малышей принимают пустышку**
  • Футляр для хранения и стерилизации в комплекте
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Мini

Для малышей 0-2 мес.
Mini
Более подробная информация
  • Пустышка Mini предназначена для самых маленьких. Благодаря небольшому и легкому нагубнику она идеально подойдет для новорожденного и не будет мешать малышу.
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Soothie

Для малышей 0-3 мес. и 3 мес.+
Soothie
Более подробная информация
  • Soothie — это цельносиликоновая пустышка. Отверстие в передней части позволяет малышу сосать палец вместе с пустышкой, чтобы успокоиться.
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Classic

Для малышей 0-6 мес. и 6 мес.+
Classic
Более подробная информация
  • Поможет успокоить малыша как днем, так и ночью. Выберите один из симпатичных дизайнов для своего малыша!
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ultra air

Для малышей 0-6 мес. и 6 мес.+
Ultra Air
Более подробная информация
  • Легкий нагубник с 4 увеличенными отверстиями превосходно пропускает воздух, благодаря чему кожа малыша под нагубником остается сухой. В комплект входит футляр для стерилизации в микроволновой печи и гигиеничного хранения пустышки.
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Меньше раздражения на коже за счет увеличенных отверстий для воздуха

ultra air Для малышей 0-6 мес и 6 мес+

ultra air

Для малышей 0-6 мес. и 6 мес.+

 

  • Новый легкий нагубник с 4 увеличенными отверстиями обеспечивает дополнительный приток воздуха, благодаря чему кожа малыша под нагубником остается сухой, что особенно важно для чувствительной кожи
  • Мягкая и бархатистая соска пустышки нравится большинству малышей
  • 98% малышей принимают пустышку***
  • Футляр для хранения и стерилизации в комплекте
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Необходимо знать

Как начать пользоваться пустышкой и приучить к ней малыша
Пустышка для новорожденного: за или против?
Иногда малышу просто требуется ваша забота, и действовать нужно быстро. Пустышка Soothie создана для того, чтобы помочь быстро и нежно успокоить малыша: он может сосать палец через отверстие пустышки."

Команда дизайнеров Philips

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№ 1

Пустышки

Соски всех пустышек Philips Avent изготовлены из силикона – идеального материала без вкуса и запаха, который не вступает в реакцию со слюной и поэтому не вызывает аллергии, в отличие от латекса. Пустышки Philips Avent имеют симметричную неслипающуюся соску. В целях гигиены и безопасности заменяйте пустышки каждые 4 недели.

 

* Philips Avent - №1 рекомендация мам в мире по данным онлайн опроса компании GemSeek Consulting Ltd., проведенного в период с 19.01.2018 по 30.09.2018 в США, Германии, Франции, Великобритании, России, Китае и Италии среди 5659 женщин, пользуются продуктами уходу за ребенком.

** Согласно тестам с участием покупателей, проведенным в США в 2016 году (112 мам).

*** Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг.