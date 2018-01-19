Пустышка ultra soft с игрушкой - это плюшевая игрушка-животное, к которой присоединена пустышка ultra soft. Игрушка изготовлена из мягкой ткани, а в лапках животного есть специальный наполнитель для развития моторики ребенка и устойчивого закрепления на животике малыша. Игрушку легко отсоединить от пустышки - оба изделия легко очищать.