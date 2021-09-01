Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Philips Avent ultra air

    пустышка

    SCF080/09
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать
      -{discount-value}

      Philips Avent ultra air пустышка

      SCF080/09
      Общая оценка / 5

      Позволяет коже малыша дышать

      Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Доступна в разных цветах и стилях. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent ultra air пустышка

      Позволяет коже малыша дышать

      Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Доступна в разных цветах и стилях. Узнать обо всех преимуществах

      Позволяет коже малыша дышать

      Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Доступна в разных цветах и стилях. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent ultra air пустышка

      Позволяет коже малыша дышать

      Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Доступна в разных цветах и стилях. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        ultra air

        ultra air

        пустышка

        - {discount-value}

        Итого:

        Позволяет коже малыша дышать

        Огромные отверстия для комфортного ношения пустышки

        • Позволяет коже малыша дышать
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        • 0–6 мес.
        Позволяет коже малыша дышать

        Позволяет коже малыша дышать

        Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.

        Любят дети по всему миру*

        Любят дети по всему миру*

        Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

        Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

        Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

        Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.

        Для естественного развития зубов

        Для естественного развития зубов

        Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.

        Комфорт для малыша

        Комфорт для малыша

        Наша текстурированная силиконовая соска, имитирующая форму материнской груди.

        Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

        Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

        Дорожный чехол, поставляемый с нашими пустышками ultra soft и ultra air, выполняет функцию стерилизатора. Вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

        Разработано и произведено в Нидерландах

        Разработано и произведено в Нидерландах

        Наши пустышки ultra soft и ultra air разработаны и произведены в Нидерландах.

        • В комплект входят:

          Пустышка ultra air
          2  шт.

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
            • *В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips
            Контакты

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.