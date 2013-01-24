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    Philips Avent Tempo- Disposable System

    Широкие вставки особой формы

    SCF138/10
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Более широкая форма Более широкая форма Более широкая форма
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      Philips Avent Tempo- Disposable System Широкие вставки особой формы

      SCF138/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Tempo- Disposable System Широкие вставки особой формы

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Tempo- Disposable System Широкие вставки особой формы

      Более широкая форма

      Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления. Узнать обо всех преимуществах

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        Tempo- Disposable System

        Tempo- Disposable System

        Широкие вставки особой формы

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Более широкая форма

        Простое заполнение и кормление

        • 240 мл x100
        Одноразовая система для удобства

        Одноразовая система для удобства

        Стерильные одноразовые вставки Tempo для каждого кормления.

        Одноразовая система использования

        Одноразовая система использования

        Прочные вставки Tempo имеют особую широкую форму, что позволяет сделать заполнение и кормление еще более простыми. Оцените удобство стерильных сменных вставок в процессе ежедневного кормления.

        Вставки меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха

        Вставки меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха

        Вставки Tempo меняют форму в процессе кормления, благодаря чему в животик ребенка попадает меньше воздуха.

        Прочные вставки Tempo с защитой от протекания

        Одноразовые прочные вставки Tempo с защитой от протекания

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0—6 месяцев
          • 0–6 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • Материал

          Не содержит бисфенол-А*
          Да

        • В комплект входят:

          Стерильная вставка особой формы (240 мл)
          100  шт.

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