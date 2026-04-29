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Philips Avent Обучающие ручки для чашек
Больше не доступен
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SCF142/00
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Все (6)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли стерилизовать изделия Philips Avent?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Подходят ли обучающие ручки Philips Avent для всех бутылочек и чашек?
Можно ли использовать обучающие ручки со стеклянными бутылочками серии Natural?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?