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Philips Avent Мягкие носики
Больше не доступен
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SCF146/02
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Все (4)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли стерилизовать изделия Philips Avent?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?