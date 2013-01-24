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    Avent

    Вкладыши Ультра Комфорт

    SCF154/24
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Комфорт и надежность Комфорт и надежность Комфорт и надежность
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      Avent Вкладыши Ультра Комфорт

      SCF154/24
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Комфорт и надежность

      Вкладыши для бюстгальтера с уникальной четырехслойной структурой отличаются высокой впитывающей способностью, обеспечивают сухость и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Avent Вкладыши Ультра Комфорт

      Комфорт и надежность

      Вкладыши для бюстгальтера с уникальной четырехслойной структурой отличаются высокой впитывающей способностью, обеспечивают сухость и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      Комфорт и надежность

      Вкладыши для бюстгальтера с уникальной четырехслойной структурой отличаются высокой впитывающей способностью, обеспечивают сухость и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Avent Вкладыши Ультра Комфорт

      Комфорт и надежность

      Вкладыши для бюстгальтера с уникальной четырехслойной структурой отличаются высокой впитывающей способностью, обеспечивают сухость и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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        Вкладыши Ультра Комфорт

        Цена магазина Philips

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        Комфорт и надежность

        Вкладыши для бюстгальтера AVENT для максимальной сухости

        • Одноразовые вкладыши 24 шт.
        Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.

        Липкая лента против скольжения

        Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.

        Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

        Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

        Гигиеничность

        Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.

        Мягкие, незаметны под одеждой

        Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.

        Уникальная многослойная структура для сверхвысокой поглощающей способности, сухости и комфорта

        1. С мягким верхним слоем УЛЬТРА с выемками для сосков грудь остается совершенно сухой. 2. Впитывающий слой УЛЬТРА с подушечками для дополнительного удобства. 3. Впитывающий внутренний слой УЛЬТРА — впитывает влагу, устраняя неприятные ощущения. 4. Дышащий наружный слой УЛЬТРА — предотвращает раздражение сосков. Липкая лента против скольжения — надежно фиксирует вкладыш.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0–6 месяцев
          Швейцария
          Да

        • В комплект входят:

          Сменные вкладыши для бюстгальтера
          24  шт.
          Естественная форма, незаметны под одеждой
          Да
          Вкладыши для бюстгальтера
          • Одобрено дерматологами
          • Природные материалы

        • Функции

          Гарантия сухости
          • Многослойная структура
          • Наружный защитный слой

        • Максимальный комфорт

          Не скользит
          С липкой лентой

        • Мягкая шелковистая поверхность

          Мягкий шелковистый верхний слой
          • Натуральные воздухопроницаемые материалы
          • Одобрено дерматологами

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