Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Мы будем рядом на протяжении всего периода грудного вскармливания

Молокоотсосы и продукты для грудного вскармливания

 

Линейка продуктов для кормления грудью Philips Avent разработана для того, чтобы помочь вам на каждом этапе грудного вскармливания. Наши ручные и электрические молокоотсосы и аксессуары для ухода за грудью помогут стимулировать приток молока, правильно ухаживать за грудью и успевать больше!

Получите индивидуальную поддержку по грудному вскармливанию

Этапы поддержки: информация о грудном вскармливании

Подготовка

Подробнее о грудном вскармливании
Этапы поддержки: правильное начало

Рождение

Правильное начало
Этапы поддержки: более гибкие возможности

Первые недели

Позаботьтесь о своей груди
Этапы поддержки: позаботьтесь о своей груди

Дальнейший уход

Гибкие возможности
Подготовка к кормлению грудью

Подробнее о грудном вскармливании


У вашего организма есть все для кормления грудью, но это не значит, что вы не должны использовать дополнительные средства. Ознакомьтесь с основной информацией о грудном вскармливании, чтобы быть готовой ко всем возможным трудностям.

Как подготовиться к кормлению грудью

10 главных вопросов о грудном вскармливании

Краткое руководство по уходу за грудью

Руководство по сцеживанию молока для кормящих мам
Дней после родов

Подготовка к 
отличному началу

 

В первые несколько дней после рождения ребенка ваш организм адаптируется к кормлению грудью. Чем больше вы стимулируете грудь, тем легче будет кормить ребенка.

Продукт(ы):
AVENT Базовые наборы для кормления грудью

Базовые наборы для кормления грудью

Начните с основ
Базовый набор для кормления грудью
AVENT Ручной молокоотсос

Ручной молокоотсос

На ходу
Про ручной молокоотсос
AVENT Одинарный электрический молокоотсос

Одинарный электрический молокоотсос

Клинически доказанный комфорт*
Про электрический молокоотсос

Позаботьтесь о своей груди

 

В первые дни могут возникнуть некоторые трудности с кормлением грудью. Используйте подходящие средства по уходу и защите груди, чтобы не испытывать дискомфорта во время кормления.

Продукт(ы):
AVENT Накладки на соски

Накладки на соски

Защита сосков от раздражения
Смотреть накладки
Philips AVENT Вкладыши

Вкладыши

Защита без забот
Смотреть вкладыши

Более гибкие возможности

 

Ваш малыш по-прежнему сможет получать все полезные элементы из грудного молока, если вы выходите на работу или хотите отлучиться по делам.

Продукт(ы):
AVENT Электрический молокоотсос двойного сцеживания

Одинарный электрический молокоотсос

Больше молока за меньшее время
Смотреть электрические молокоотсосы
AVENT Контейнеры для хранения

Контейнеры для хранения

Безопасное хранение сцеженного молока
Смотреть контейнеры для хранения
Любимые модели
Базовый набор для кормления грудью Avent

Базовый набор для кормления грудью

 
Никогда раньше не сцеживали грудное молоко? Мы собрали для вас все самое необходимое для удобного сцеживания и хранения грудного молока, а также для кормления ребенка и ухода за грудью. 

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Ознакомиться сейчас
Ручной молокоотсос Philips Avent
Ручной молокоотсос
Одинарный электрический молокоотсос Philips Avent
Одинарный электрический молокоотсос
Электронный молокоотсос двойного сцеживания Philips Avent
Одинарный электрический молокоотсос
На ходу
Ищете легкое и портативное решение? Ручной молокоотсос легко брать с собой: он будет удобен мамам, которые планируют периодическое сцеживание.
  • Мягкие массажные лепестки бережно стимулируют приток молока
  • Более удобное положение для сцеживания, не нужно наклоняться вперед
  • Удобные настройки, сцеживание и очистка
  • Легкий и компактный для удобного сцеживания вне дома
Ознакомиться сейчас

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Клинически доказанный комфорт*
Наш одинарный электронный молокоотсос станет незаменимым помощником как дома, так и на работе.
  • Мягкие массажные лепестки бережно стимулируют приток молока
  • Более удобное положение для сцеживания, не нужно наклоняться вперед
  • Удобные настройки, сцеживание и очистка
  • Легкий и компактный для удобного сцеживания вне дома
  • 4 режима для индивидуальной настройки
  • Тихий мотор для незаметного сцеживания
Ознакомиться сейчас

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Больше молока за меньшее время
Электронный молокоотсос двойного сцеживания серии невероятно эффективен. Он позволяет сцеживать больше молока дома и на работе за более короткое время по сравнению с одинарными молокоотсосами.
  • Мягкие массажные лепестки бережно стимулируют приток молока
  • Более удобное положение для сцеживания, не нужно наклоняться вперед 
  • Удобные настройки, сцеживание и очистка
  • Легкий и компактный для удобного сцеживания вне дома
  • 4 режима для индивидуальной настройки
  • Тихий мотор для незаметного сцеживания
Ознакомиться сейчас

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

К сожалению, этот продукт больше не доступен

Хотите узнать больше о грудном вскармливании?

 

Загрузите руководство по грудному вскармливанию Philips Avent, чтобы узнать всю основную информацию о том, почему ребенок уже знает, как захватывать грудь, и что делать непосредственно во время кормления.

Прочитать
*Клиническое исследование, проведенное при участии 110 мам из Великобритании, США, России и Китая в марте 2016 года, показало, что большинство предпочитает Philips Avent ведущему конкуренту.

Компания Philips Avent стремится поддерживать родителей и предоставлять им все необходимое для здорового развития их малыша. Мы предлагаем продукты, разработанные на основе пожеланий женщин и потребностей детей, и инновации, на которые можно положиться. Мы помогаем родителям выбрать правильные методы питания малышей. 

 

Мы считаем, что грудное молоко — лучшее питание для новорожденных, поэтому наши продукты полностью соответствуют Кодексу ВОЗ (1981 г.). Поддержка грудного вскармливания лежит в основе нашей миссии и стратегии. Мы приветствуем отзывы и пожелания, которые помогают нам и дальше поддерживать грудное вскармливание.
Значок: часто задаваемые вопросы, инструкция по эксплуатации и помощь

Появился вопрос?
Мы всегда готовы помочь

Смотреть часто задаваемые вопросы и инструкции
Значок: специалист в области здравоохранения

Вы являетесь специалистом в области здравоохранения?

Перейти к сайту для профессионалов
На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей.