Подробнее о грудном вскармливании



У вашего организма есть все для кормления грудью, но это не значит, что вы не должны использовать дополнительные средства. Ознакомьтесь с основной информацией о грудном вскармливании, чтобы быть готовой ко всем возможным трудностям.