Линейка продуктов для кормления грудью Philips Avent разработана для того, чтобы помочь вам на каждом этапе грудного вскармливания. Наши ручные и электрические молокоотсосы и аксессуары для ухода за грудью помогут стимулировать приток молока, правильно ухаживать за грудью и успевать больше!
В первые несколько дней после рождения ребенка ваш организм адаптируется к кормлению грудью. Чем больше вы стимулируете грудь, тем легче будет кормить ребенка.
В первые дни могут возникнуть некоторые трудности с кормлением грудью. Используйте подходящие средства по уходу и защите груди, чтобы не испытывать дискомфорта во время кормления.
Ваш малыш по-прежнему сможет получать все полезные элементы из грудного молока, если вы выходите на работу или хотите отлучиться по делам.
Загрузите руководство по грудному вскармливанию Philips Avent, чтобы узнать всю основную информацию о том, почему ребенок уже знает, как захватывать грудь, и что делать непосредственно во время кормления.
Компания Philips Avent стремится поддерживать родителей и предоставлять им все необходимое для здорового развития их малыша. Мы предлагаем продукты, разработанные на основе пожеланий женщин и потребностей детей, и инновации, на которые можно положиться. Мы помогаем родителям выбрать правильные методы питания малышей.
Мы считаем, что грудное молоко — лучшее питание для новорожденных, поэтому наши продукты полностью соответствуют Кодексу ВОЗ (1981 г.). Поддержка грудного вскармливания лежит в основе нашей миссии и стратегии. Мы приветствуем отзывы и пожелания, которые помогают нам и дальше поддерживать грудное вскармливание.