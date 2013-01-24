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    Подогреватель детского питания

    SCF215/86
    Общая оценка / 5
    • Можно использовать дома и в машине Можно использовать дома и в машине Можно использовать дома и в машине
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      Подогреватель детского питания

      SCF215/86
      Общая оценка / 5

      Можно использовать дома и в машине

      Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Подогреватель детского питания

      Можно использовать дома и в машине

      Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.

      Можно использовать дома и в машине

      Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Подогреватель детского питания

      Можно использовать дома и в машине

      Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.

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        Подогреватель детского питания

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Можно использовать дома и в машине

        в комплект входит специальный автомобильный адаптер

        Автомобильный адаптер

        Подогреватель бутылочек с автомобильным адаптером, которым в автомобиле можно подогревать питание ребенка. Таким образом, вы можете соблюдать цикл кормления и режим питания вашего ребенка даже во время поездок.

        Система регулировки нагрева

        Новейшие технологии включают нагревательный элемент системы управления нагревом PTC и два датчика. Это позволяет гарантировать, что вода в стакане быстро достигает идеальной температуры, и эта температура поддерживается на безопасном уровне, чтобы ребенок не обжег рот слишком горячей смесью или молоком.

        Детское питание не перегревается

        Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.

        Контроль температуры по градусам

        Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.

        Двойная теплоизоляция гарантирует безопасно низкую температуру стенок

        Вам нужны безопасность и удобство. Подогреватель детского питания с двойной термоизоляцией разработан, чтобы его можно было использовать в любой комнате, а не только там, где есть заземленная розетка питания. У него нет открытых металлических частей, которые могут поразить током.

        Держатель рожка и бутылочки

        Даже короткие бутылочки и рожки легко вынуть из подогревателя детского питания благодаря поднимающей ручке.

        Ступенчатый переключатель настроек температуры

        Ступенчатый переключатель настроек температуры позволяет установить температуру, которая подходит различным типам питания и рожков и бутылочек, которые нужно подогревать.

        Подходит для бутылочек и рожков любых типов

        Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Время нагрева
          8-15 (дом-машина)  минут(ы)
          Классификация по степени безопасности
          Класс 2

        • Функции управления

          Автоматическое отключение
          Да
          Подходит для любых бутылочек
          Бутылочки и рожки всех типов
          Индикатор питания
          Да
          Индикатор готовности
          Да

        • Аксессуары

          Руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Электропитание
          Автомобильный адаптер 220-240 В - 12 В  В
          Потребляемая мощность
          80/90  Вт

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