Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Можно использовать дома и в машине
Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Можно использовать дома и в машине
Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.
Можно использовать дома и в машине
Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Можно использовать дома и в машине
Чтобы малыш был здоров и весел, очень важна температура молока и еды.
Подогреватель детского питания
Цена магазина Philips
Итого:
Подогреватель бутылочек с автомобильным адаптером, которым в автомобиле можно подогревать питание ребенка. Таким образом, вы можете соблюдать цикл кормления и режим питания вашего ребенка даже во время поездок.
Новейшие технологии включают нагревательный элемент системы управления нагревом PTC и два датчика. Это позволяет гарантировать, что вода в стакане быстро достигает идеальной температуры, и эта температура поддерживается на безопасном уровне, чтобы ребенок не обжег рот слишком горячей смесью или молоком.
Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.
Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.
Вам нужны безопасность и удобство. Подогреватель детского питания с двойной термоизоляцией разработан, чтобы его можно было использовать в любой комнате, а не только там, где есть заземленная розетка питания. У него нет открытых металлических частей, которые могут поразить током.
Даже короткие бутылочки и рожки легко вынуть из подогревателя детского питания благодаря поднимающей ручке.
Ступенчатый переключатель настроек температуры позволяет установить температуру, которая подходит различным типам питания и рожков и бутылочек, которые нужно подогревать.
Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.
Технические характеристики
Функции управления
Аксессуары
Питание