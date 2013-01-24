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Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день
Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день
Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.
Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день
Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день
Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.
Электрический стерилизатор
Цена магазина Philips
Итого:
Полная стерилизация не является стерилизацией, соответствующей медицинским нормам
Технические характеристики