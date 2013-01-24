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    Электрический стерилизатор

    SCF225/10
    Общая оценка / 5
    • Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день
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      Электрический стерилизатор

      SCF225/10
      Общая оценка / 5

      Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

      Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Электрический стерилизатор

      Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

      Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

      Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

      Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Электрический стерилизатор

      Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

      Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

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        Электрический стерилизатор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

        Гарантированная дезинфекция за 10 мин.

        Отделение для хранения шнура

        Отделение для хранения шнура

        Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура.

        Очищает 9 обычных бутылочек и 6 бутылочек с широким горлышком

        Очищает 9 обычных бутылочек и 6 бутылочек с широким горлышком

        Центральная подставка для фиксирующих колец

        Центральная подставка для фиксирующих колец

        Автоматическое отключение и защита от перегрева

        Автоматическое отключение и защита от перегрева

        Гарантированная дезинфекция, благодаря обработке паром

        Полная стерилизация не является стерилизацией, соответствующей медицинским нормам

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Питание
          650 Вт
          Время стерилизации
          10 минут
          Емкость
          90 мл
          Выключатель
          Автоматическое отключение

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