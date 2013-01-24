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    Philips Avent

    Пустышка ultra air

    SCF244/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
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      Philips Avent Пустышка ultra air

      SCF244/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

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        Пустышка ultra air

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легкая и дышащая пустышка

        Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

        • Позволяет коже малыша дышать
        • 0–6 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        4 отверстия на нагубнике

        4 отверстия на нагубнике

        Нагубник пустышки ultra air превосходно пропускает воздух, позволяя чувствительной коже малыша дышать.

        Кожа остается сухой, без раздражения

        Кожа остается сухой, без раздражения

        Благодаря особой конструкции нагубника коже малыша поступает больше воздуха — кожа дышит, оставаясь сухой без раздражения.

        Закругленные края не раздражают кожу

        Закругленные края не раздражают кожу

        Закругленные края легкого нагубника не оставляют следов на коже.

        98 % детей легко привыкают к нашим пустышкам ultra air*

        98 % детей легко привыкают к нашим пустышкам ultra air*

        Даже у детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, и около 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

        Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

        Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

        Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Пустышка ultra air
          2  шт.

        • Аксессуары в комплекте

          Футляр для стерилизации/хранения
          Да

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

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            • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
            • Производитель года 2014

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