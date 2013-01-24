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    Philips Avent

    Увлажняющий крем для сосков Avent

    SCF504/30
    Avent
    Avent
    • Для смягчения и увлажнения кожи Для смягчения и увлажнения кожи Для смягчения и увлажнения кожи
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      Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

      SCF504/30

      Для смягчения и увлажнения кожи

      Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

      Для смягчения и увлажнения кожи

      Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

      Для смягчения и увлажнения кожи

      Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

      Для смягчения и увлажнения кожи

      Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

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      Увлажняющий крем для сосков Avent

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Для смягчения и увлажнения кожи

      С ланолином сверхтонкой очистки и алоэ вера

      • 30 мл

      с кокосовым маслом и алоэ вера

      Содержит кокосовое масло и алоэ вера — натуральные ингредиенты для увлажнения и смягчения кожи.

      Безвреден для малыша

      Перед кормлением ребенка остатки крема можно не удалять.

      Содержит ланолин

      Содержит Medilan™ — ланолин высшего качества, который проникает в верхние слои кожи, увлажняя ее и придавая упругость.

      Увлажняет и смягчает сухую или чувствительную кожу сосков

      Наносите средство один или два раза в день в период беременности для подготовки груди к кормлению ребенка или после родов в перерывах между кормлениями, чтобы сохранить здоровье и эластичность кожи.

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        0–6 месяцев

      • В комплект входят:

        Увлажняющий крем для сосков
        1 тюбик

      • Дизайн

        трубка
        Да

      • Размеры и вес

        Громкость
        30 мл

      • Функции

        Подготовка к кормлению грудью
        Да

      • Ингредиенты

        Ланолин
        Да
        Экстракт из листьев алоэ вера
        Да
        Ионол
        Да
        Гидрогенизированный полидецен
        Да
        Кокосовое масло
        Да

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