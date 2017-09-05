Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
1 бутылочка
260 мл
Соска с медленным потоком
1 мес.+
Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Malena1987
05/09/2017
Україна
Самая любимая бутылочка))
Пользовалась этой бутылочкой с самого рождения сыночка, очень качественная, без посторонних запахов. Всем рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+
Skoda
06/08/2017
Україна
лучшие бутылочки
удобная, красивая, брендовая, не впитывает запахи, не окрашивается
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.