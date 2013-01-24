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    Philips Avent

    Детская чашка

    SCF606/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Гигиена в дороге Гигиена в дороге Гигиена в дороге
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      Philips Avent Детская чашка

      SCF606/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Гигиена в дороге

      "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детская чашка

      Гигиена в дороге

      "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

      Гигиена в дороге

      "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская чашка

      Гигиена в дороге

      "Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская чашка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гигиена в дороге

        Легко пить-трудно пролить

        • 200 мл
        • С мягким носиком, 6 мес.+
        • С ручками
        Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

        Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

        Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

        Мерная шкала на чашке

        Мерная шкала на чашке

        Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

        Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

        Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

        Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

        Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

        Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

        Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

        Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

        Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

        Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Оформление с обучающими рисунками

        Красочное оформление способствует обучению малыша в игровой форме: вспомните названия животных и фруктов, посчитайте яблоки и узнайте, откуда появляется еда. Сложность оформления увеличивается с возрастом малыша.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Мягкий носик
          1  шт.
          Этап
          6 месяцев +
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Чашка с рисунком 200 мл/7 унций
          1  шт.
          Защелкивающийся колпачок
          1  шт.
          Обучающие ручки
          1  шт.

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