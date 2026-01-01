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Больше не доступен

Philips AventДетская чашка

SCF606/01

Гигиена в дороге

"Взрослая" чашка Philips Avent — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить.

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Рекомендация мам номер один в мире1

Легко пить-трудно пролить

Гигиена в дороге

  • 200 мл

  • С мягким носиком, 6 мес.+

  • С ручками

Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 