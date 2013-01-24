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Гигиена в дороге
"Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гигиена в дороге
"Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах
Гигиена в дороге
"Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гигиена в дороге
"Взрослая" чашка Philips AVENT — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах
Детская чашка
Цена магазина Philips
Итого:
Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку
Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья
Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек
Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.
Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.
Красочное оформление способствует обучению малыша в игровой форме: вспомните названия животных и фруктов, посчитайте яблоки и узнайте, откуда появляется еда. Сложность оформления увеличивается с возрастом малыша.
В комплект входят:
В комплект входят: