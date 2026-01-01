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Больше не доступен
SCF606/01
Гигиена в дороге
"Взрослая" чашка Philips Avent — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить.
200 мл
С мягким носиком, 6 мес.+
С ручками
Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку
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На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.