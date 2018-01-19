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Детские чашки-непроливайки Philips Avent

Учимся пить как взрослые  

Все о наших чашках-непроливайках

Kubek Philips Avent jest szczelny

Герметичные

Kubek Philips Avent ma kształt ułatwiający trzymanie

Удобно держать

Kubek Philips Avent nie zawiera bisfenolu A

Не содержат бисфенол-А

Тренировочная чашка

От 4 месяцев
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  • Специальные мягкие ручки помогают малышу научиться держать чашку и пить самостоятельно с уже знакомой соски 
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Чашка c носиком

От 6 месяцев

К сожалению, этот продукт больше не доступен

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  • Специальный клапан защищает от протеканий
  • Наклоненный носик помогает малышу легко делать первые глотки, не наклоняя голову назад слишком сильно
  • Специальные мягкие ручки помогают малышу научиться держать чашку и пить самостоятельно
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Чашка с трубочкой

От 9 месяцев
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  • Способствует здоровому развитию ротовой полости
  • Встроенный клапан и крышка предотвращают протекание
  • Согнутая нижняя часть трубочки для питья до последней капли
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"Взрослая" чашка

От 9 месяцев
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  • Жидкость вытекает только, когда ребенок прижимает губы к ободку чашки
  • Возможное питье с любого края ободка, как будто с "взрослой" чашки
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Kubki niekapki Philips Avent dla dzieci

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Наши продукты растут с вашим малышом

 

Благодаря продуманному дизайну вы можете комбинировать разные продукты между собой.

Pasujące części, butelki, kubki niekapki i laktatory marki Philips Avent
Изучать новые навыки не так-то просто. Чтобы помочь вашему малышу чувствовать себя комфортнее на первоначальном этапе, мы создали детские чашки-непроливайки с мягкими удобными ручками."

Команда дизайнеров Philips Avent

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Чувствуйте себя уверенно на каждом этапе

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Marka numer jeden polecana przez mamy

Детские чашки-непроливайки


Начинаем учиться пить как настоящие взрослые. Чашки-непроливайки Philips Avent позволяют малышу легко научиться пить самостоятельно. Начните с обучающей чашки, а затем, когда малыш будет готов, помогите ему освоить чашку с носиком, трубочкой и "взрослую" чашку. Все наши детские чашки герметичны, их удобно держать, и они не содержат бесфинол-А.

 

* Philips Avent - №1 рекомендация мам в мире по данным онлайн опроса компании GemSeek Consulting Ltd., проведенного в период с 19.01.2018 по 30.09.2018 в США, Германии, Франции, Великобритании, России, Китае и Италии среди 5659 женщин, пользуются продуктами уходу за ребенком.