

Начинаем учиться пить как настоящие взрослые. Чашки-непроливайки Philips Avent позволяют малышу легко научиться пить самостоятельно. Начните с обучающей чашки, а затем, когда малыш будет готов, помогите ему освоить чашку с носиком, трубочкой и "взрослую" чашку. Все наши детские чашки герметичны, их удобно держать, и они не содержат бесфинол-А.

* Philips Avent - №1 рекомендация мам в мире по данным онлайн опроса компании GemSeek Consulting Ltd., проведенного в период с 19.01.2018 по 30.09.2018 в США, Германии, Франции, Великобритании, России, Китае и Италии среди 5659 женщин, пользуются продуктами уходу за ребенком.