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Благодаря продуманному дизайну вы можете комбинировать разные продукты между собой.
Изучать новые навыки не так-то просто. Чтобы помочь вашему малышу чувствовать себя комфортнее на первоначальном этапе, мы создали детские чашки-непроливайки с мягкими удобными ручками."
Начинаем учиться пить как настоящие взрослые. Чашки-непроливайки Philips Avent позволяют малышу легко научиться пить самостоятельно. Начните с обучающей чашки, а затем, когда малыш будет готов, помогите ему освоить чашку с носиком, трубочкой и "взрослую" чашку. Все наши детские чашки герметичны, их удобно держать, и они не содержат бесфинол-А.
* Philips Avent - №1 рекомендация мам в мире по данным онлайн опроса компании GemSeek Consulting Ltd., проведенного в период с 19.01.2018 по 30.09.2018 в США, Германии, Франции, Великобритании, России, Китае и Италии среди 5659 женщин, пользуются продуктами уходу за ребенком.