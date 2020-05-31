КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Больше не доступен

Philips AventСоска Anti-colic

SCF635/27

3
| (1) Отзыв
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

  • 2 шт.

  • Соска с переменным потоком

  • 3 мес.+

Эффективность клапана Anti-colic доказана*

Эффективность клапана Anti-colic доказана*

Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

На 60 % меньше беспокойства ночью*

На 60 % меньше беспокойства ночью*

Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

3.0

из 5

1

Отзыв

5
4
2
1

31/05/2020

Україна

Україна

Лопается

Соска со сменным потоком, максимум до месяця и это у нас нет зубиков

Минусы

Бутылочки отличные, соски тоже антиколиковые, напоминают грудь, качество сосок нужно делать качественее

Этот отзыв про SCF635/27 Соска Anti-colic

Этот отзыв про SCF635/27 Соска Anti-colic

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.

      2. Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.

      3. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

      4. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011