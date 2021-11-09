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Больше не доступен
2 шт.
Для густых напитков
6 мес.+
Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Вікторія_Габі
09/11/2021
Україна
Чудово справляється за своїм призначенням
Чудова соска для дитина в період початку прикорму, якщо дитина любить істи з пляшечки, а ложку не сприймає) гарно подавалася кашка з даної соски. Жодних посторонніх запахів.
Плюсы
За якість і функціональність
Минусы
Жодних
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF636/27 Соска Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF636/27 Соска Anti-colic
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011