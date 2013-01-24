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    Philips Avent

    Соска Anti-colic

    SCF636/27
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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      Philips Avent Соска Anti-colic

      SCF636/27
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Соска Anti-colic

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Соска Anti-colic

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

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        Соска Anti-colic

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

        • 2 шт.
        • Для густых напитков
        • 6 мес.+
        Эффективность клапана Anti-colic доказана*

        Эффективность клапана Anti-colic доказана*

        Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

        На 60 % меньше беспокойства ночью*

        На 60 % меньше беспокойства ночью*

        Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

        Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

        Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

        Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

        В продаже имеются соски с различной скоростью потока

        В продаже имеются соски с различной скоростью потока

        Линейка бутылочек Philips Avent Anti-colic включает в себя соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются в упаковках по две штуки.

        Соска не содержит бисфенол-А

        Соска не содержит бисфенол-А

        Соска Philips Avent Anti-colic изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          0—6 месяцев

        • Материал

          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А

        • Функции

          Удобство использования
          • Легко собирать и мыть
          • дизайн, препятствующий протеканию
          Соска
          Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
          Антиколиковый клапан
          уменьшает заглатывание воздуха

        • В комплект входят:

          Соска
          2 шт.

        • Соска

          Скорость потока
          Для густых напитков

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            • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
            • Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
            • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.
            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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